Anticipazioni Il Segreto | Gonzalo ritorna a Puente Viejo e spara a Francisca

Il segreto : Carmelo e le minacce anonime ad Adela - Anticipazioni trama puntata 8 gennaio : Non è più tempo di ricordare l’epoca dorata della storia di Pepa, il primo e storico arco narrativo della soap opera Il segreto, che ha visto protagonista l’attrice Megan Montaner nei panni della levatrice di Puente Viejo. La serie di produzione spagnola ripropone il suo ormai consueto appuntamento settimanale in prima serata su ReteQuattro anche martedì 8 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte ...

Il Segreto Anticipazioni 8 gennaio 2019 : appuntamento serale su Rete 4 : Casa Montenegro contro Fernando Mesia: prima Julieta ora anche Raimundo, entrambi sospettano del machiavellico Fernando.

Il Segreto Anticipazioni 9 gennaio 2019 : Carmelo scopre che Adela continua a mentirgli : Il Leal viene a conoscenza che la moglie continua a ricevere delle lettere minatorie, mentre Adela si adopera per preparare i documenti per la la leva obbligatoria.

Il Segreto Anticipazioni : GONZALO torna e spara a FRANCISCA : Manca sempre meno al ritorno di GONZALO Castro (Jordi Coll) nelle puntate italiane de Il Segreto: nel corso del capitolo 1910 della telenovela, il marito di Maria (Loreto Mauleòn) riapparirà a Puente Viejo e riverserà tutta la sua rabbia sulla “catatonica” FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas). La prima persona con cui il primogenito di Pepa (Megan Montaner) avrà a che fare sarà però Fernando Mesia (Carlos Serrano)… Le anticipazioni ...

Il Segreto Anticipazioni 8 gennaio 2019 : Carmelo è preoccupato che scoppi la guerra : Notizie allarmanti vengono da Madrid. Potrebbe scoppiare una nuova guerra in Africa e i rgazzi di Puente Viejo potrebbero essere chiamati alle armi.

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Elsa non sa rispondere alla domanda di Antolina sul perché sia andata a cercare Isaac a Puente Viejo pur credendo che fosse morto. Il dottor Zabaleta dice ad Elsa che si è completamente ripresa e così la ragazza incomincia ad organizzare nuovamente il suo matrimonio con Isaac. Antolina piange disperata. Matias, una volta scoperto che Elsa è stata ...

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio fa l'amore con Julieta : Lunedì 7 gennaio incomincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto', che regala molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani. I personaggi di Julieta e Prudencio continuano a rimanere al centro delle trame e l'Uriarte ha deciso di tornare a vivere con l'Ortega per scoprire la verità sulla morte di Saul ma non sa di essere caduta nell'inganno dell'uomo. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino all'11 ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccia di morte il marito - Prudencio Ortega : Nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da più di 7 anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda a marzo su Canale 5 riguardano Julieta Uriarte, una delle principali protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La ragazza, infatti, deciderà di vivere la sua storia d'amore con Saul, tanto da minacciare Prudencio di gravi ritorsioni se non la ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 8 gennaio 2019 (pomeriggio e prime time) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 8 gennaio 2019: Carmelo è preoccupato per un nuovo conflitto bellico in Africa che potrebbe reclutare molti giovani di Puente Viejo e cerca una soluzione avvalendosi dell’aiuto di Don Berengario, don Anselmo, il dottor Zabaleta e Raimundo… Onesimo ottiene l’approvazione di Fernando per insegnare la lingua latina ai braccianti della villa… Fe consegna i vestiti alla moda a ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA minaccia di morte PRUDENCIO!!! : Tanta tensione in arrivo nelle prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto e tutto comincerà nel momento in cui JULIETA Uriarte (Claudia Galan) scoprirà che l’amato Saul Ortega (Ruben Bernal) è ancora vivo! Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la nostra protagonista avvierà un doppio gioco di seduzione con Prudencio (Josè Milan) e Fernando Mesia (Carlos Serrano) per far luce sulla morte di Saul e, agendo in tal modo, ...

Anticipazioni Il Segreto - da oggi cambia l'orario : soap in onda su Canale 5 dalle 16 : 30 : Buone e cattive notizie si alterneranno nella programmazione de Il Segreto, in onda anche oggi 7 gennaio su Canale 5. La telenovela spagnola ieri ha stupito i telespettatori andando in onda anche di domenica, proprio come accaduto per Beautiful e Una Vita. Tale programmazione dovrebbe essere mantenuta anche nel corso delle prossime settimane, grazie allo spazio rimasto libero per la riduzione dell'orario di Domenica Live. Il sabato, invece, non ...

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC si decide a sposare ANTOLINA ma… : Negli episodi italiani de Il Segreto, la trama che vede come protagonisti ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ANTOLINA (Maria Lima) e la prigioniera Elsa Laguna (Alejandra Meco): come abbiamo già anticipato, la storyline si arricchirà di numerosi colpi di scena quando Elsa riuscirà a fuggire dalla torre in cui è rinchiusa e raggiungerà Puente Viejo. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre infatti che Elsa si ricongiungerà con il suo ISAAC ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria si avvicinerà sempre più a Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Maria Castaneda, interpretati da Carlos Serrano e Loreto Mauleon. I due ex coniugi, infatti, torneranno ad essere molto complici dopo il salvataggio di Esperanza e Beltran, tanto da presupporre un loro ritorno di fiamma. Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta minaccerà Fernando con una pistola : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate di gennaio, svelano che Julieta minaccerà Fernando Mesia con una pistola dopo averle fornito la prova regina della colpevolezza di Prudencio nella morte di Saul. Il Segreto: Julieta si concede a Prudencio Le conseguenze della morte di Saul faranno da padrona alle prossime puntate de Il Segreto. ...