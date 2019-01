Andamento Future sul Petrolio dell' 8 01 2019 | ore 9 00

Andamento Future FTSE MIB del 7/01/2019 - ore 15.40 : Lieve rialzo per il FIB , che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.830, per portarsi ora a 18.780, in rialzo di 65 ...

Andamento Future sul Petrolio del 7/01/2019 - ore 9.00 : Preme sull'acceleratore il Petrolio , mentre mostra un Andamento in lieve rialzo il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 48,3 con un salto di 0,82 dollari per barile rispetto ...

Andamento Future sul Petrolio del 4/01/2019 - ore 9.00 : Andamento rialzista per il Petrolio , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 46,9, in crescita dell'1,30% rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 3/01/2019 - ore 9.00 : Partenza in rosso per il Petrolio a dispetto dell'Andamento cautamente rialzista evidenziato dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 46,19 con un ribasso dell'1,85%, rispetto ...

Andamento Future FTSE MIB del 2/01/2019 - ore 15.40 : Il FIB sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre il derivato di Francoforte è senza direzione. Il Future sul FTSE MIB ha esordito a quota 18.115, e tratta ora a 18.115, ...

Andamento Future sul Petrolio del 2/01/2019 - ore 9.00 : Andamento depresso per il Petrolio , nonostante un Andamento in frazionale rialzo del derivato sul metallo giallo . L' oro nero si attesta a 44,88 al di sotto di 0,53 dollari per barile dalla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 31/12/2018 - ore 9.00 : Balza il Petrolio a sorpresa, mentre mostra un Andamento piatto il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 45,22 con un'impennata del 2,14% rispetto alla chiusura precedente. Sui ...

Andamento Future FTSE MIB del 28/12/2018 - ore 9.30 : Performance positiva per il FIB , sebbene il derivato di Francoforte evidenzi un'intonazione decisamente negativa. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.130, e sta ora trattando a 18.140, in aumento ...

Andamento Future FTSE MIB del 27/12/2018 - ore 15.40 : Rosso per il FIB che supera l'Andamento in discesa del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto la giornata a quota 18.245 con una perdita di 315 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 24/12/2018 - ore 9.00 : Giornata in moderato rialzo per il Petrolio , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 45,45, in recupero dello 0,31%, rispetto ...

Andamento Future FTSE MIB del 21/12/2018 - ore 15.40 : Performance negativa per il FIB , che segue la scia ribassista disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.325, in discesa di 165 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 21/12/2018 - ore 9.00 : Andamento positivo per il Petrolio , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 46,25 con una performance positiva dell'1,16%. il Future sull'...

Andamento Future FTSE MIB del 20/12/2018 - ore 15.40 : Segno meno per il FIB a dispetto dell'Andamento tonico evidenziato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.585 in calo di 340 punti rispetto alla chiusura precedente. ...

Andamento Future FTSE MIB del 20/12/2018 - ore 9.30 : Segno meno per il FIB a dispetto dell'Andamento tonico evidenziato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.585 in calo di 360 punti rispetto alla chiusura precedente. ...