All' Accademia d' Egitto conferenza internazionale per dare ai giovani la guida

Marina Militare - pubblicato il bando di concorso per accedere All’accademia navale di Livorno : E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 28 gennaio il bando di concorso per l’ingresso in Accademia navale dei futuri ufficiali della Marina Militare . Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, ...

All'Accademia d'Egitto si parla di moda con Dino Trappetti e Isabella Campagnol : E' Egittomania . Se per un giorno la Grande Mela indossa i magnifici abiti dell'Antico Egitto con la sfilata Metiers d'Art di Chanel, la magnifica collezione voluta dal direttore creativo Karl ...

Danza : scuola bAllo Accademia Scala Allo Streheler con Cenerentola : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Dal 13 al 21 dicembre 2018 la scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala torna sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa nell’ormai tradizionale appuntamento natalizio che quest’anno vedrà in scena gli allievi diretti da Maurizio Vanadia nella

Tennis - Garbine Muguruza si Allena All’Accademia di Riccardo Piatti : inizia una collaborazione per tornare al top : Garbine Muguruza ha trascorso una settimana presso l’Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. Il coach italiano ha seguito la spagnola, reduce da una stagione avara di soddisfazioni e conclusa appena al 18° posto nel ranking WTA, ed è stato pubblicamente ringraziato dalla 25enne tramite un post pubblicato su Instagram. Nel Tennis Center ligure fanno tappa diversi big, in passato è capitato ad esempio a Novak Djokovic, Ivan Ljubicic, ...

Accademia di Brera - Romeo Gigli socio onorario : il riconoscimento Allo stilista maestro di McQueen : «Romeo Gigli ha fatto della cultura, dei libri, dei viaggi e della gentilezza il suo stile proprio». Con questa motivazione verrà conferito a Romeo Gigli, stilista di moda ravennate, il diploma accademico honoris causa in Comunicazione e Didattica dell’Arte e il titolo di socio onorario dell’Accademia delle Belle Arti di Brera. I due titoli saranno consegnati dal direttore dell’Accademia, Giovanni Iovane, il prossimo 12 dicembre. Sono passati ...

Pozzuoli - inaugurato l'anno accademico All'Accademia Aeronautica : Pozzuoli, 23 nov., askanews, - Si è svolta nella mattinata di venerdì 23 novembre 2018 a Pozzuoli, Na,, presso l'Accademia Aeronautica, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'AM, generale ...

Circo Togni - debuttano gli Allievi dell'Accademia : Per l'amministrazione comunale, che ha patrocinato gli spettacoli, era presente il consigliere Leonardo Ferrari. 'Ringrazio l'Accademia perché offre ai giovani la possibilità di coltivare talenti e ...

L'accademia dello stoccafisso di Imperia Alla festa nazionale del Principato di Monaco / i dettagli : I festeggiamenti prevedono una serie di spettacoli, concerti e cerimonie e la presenza delL'accademia, emanazione del Comitato di San Giovanni, contribuirà a rendere partecipe anche la Città di ...