Alla Lavagna | la puntata con Vladimir Luxuria in onda il 19 gennaio 2019

Alla Lavagna nuovo ciclo a gennaio su Rai3 - ecco i protagonisti : Torna da sabato 12 gennaio 2019 Alla lavagna con 5 nuove puntate e altrettanti nuovi protagonisti interrogati dai bimbi su tutto e su tutti. Quello che vivremo ad inizio anno sarà un esperimento per questo programma sia in termini di posizionamento che in quelli di cadenza.Si passerà da un quotidiano in Access time ad una seconda serata corta. Precisamente il programma partirà alle 22,30 e s'inserirà in una serata del sabato fatta da ...

Slitta ‘Alla Lavagna’ - intervista a Luxuria : “Dispiace che Rai Tre si sia fatta intimorire” : In un'intervista a Fanpage.it Vladimir Luxuria ci ha spiegato cosa è accaduto dopo la registrazione della puntata di 'Alla Lavagna', il format di Rai Tre a cui hanno partecipato anche i ministri Toninelli e Salvini, che sarebbe dovuta andare in onda oggi: "C'è un clima generale in cui non vogliono che certi i temi si affrontino. Quando invece oggi è più che mai necessario che bullismo e omofobia rientrino nell'educazione civica".Continua a ...

Vladimir Luxuria accusa : 'Rai 3 mi ha censurata Alla Lavagna'. Figuraccia : la spiegazione da Viale Mazzini : Al secondo rinvio della puntata del programma Alla lavagna! su Raitre in cui era ospite Vladimir Luxuria, l'ex parlamentare ha subito urlato Alla censura della Rai. Prima di conoscere i reali motivi ...

Alla Lavagna - Vladimir Luxuria : “Hanno spostato di nuovo la puntata con me protagonista : forse certi temi sono scomodi perfino per Rai3” : “Alla Lavagna!“, programma in onda nell’access prime time su Rai3, torna nuovamente al centro delle polemiche dopo essere stato accusato dAlla critica di offrire spazio per operazioni simpatie ai politici di ogni fazione “usando” televisivamente i bambini. Questa volta ci ha pensato Vladimir Luxuria che non ha gradito un nuovo spostamento della puntata che la vede protagonista: “Ho appena saputo che per la ...

Toninelli "Alla lavagna" - gattona in tv davanti ai bambini : Danilo Toninelli "Alla lavagna". Anche il ministro dei Trasporti si è prestato a fare il maestro per la trasmissione di Raitre in cui sono i bambini a porre quesiti di attualità (e non solo) ai grandi vip della politica o dello spettacolo.Il ministro, ormai noto per le sue gaffes, diventa, quindi, ancora una volta oggetto di sberleffo sui social. "Toninelli alla lavagna è concettualmente un ossimoro", "Ma cosa hanno combinato per beccarsi questa ...

Alla Lavagna - sale l’indice di ridicolaggine di Toninelli : Mentre la rete continua ad accusare Matteo Salvini per “la propaganda” messa in atto durante la partecipazione al programma Alla lavagna, ecco arrivare su Rai 3 il più deriso dei ministri, Danilo Toninelli. Questa volta non ha fatto un passo falso. Ma le gaffe lo inseguono. Il format di matrice francese è semplice: 18 bambini tra i 9 e i 12 anni sottopongono a domande e prove varie il volto noto di turno. Durante la prima puntata erano sorte ...

Toninelli #AllaLavagna. E i social ironizzano : "Cosa hanno fatto per avere questa punizione?" : Dopo Salvini, Alla Lavagna ci va Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture, protagonista del programma di Rai 3 in cui i bambini intervistano politici e personaggi famosi, ha risposto a varie domande. E la rete ha ironizzato sui suoi interventi. "Il nuovo professore di magia contro le scie chimiche e i poteri forti", scrive qualcuno, alludendo alle passate dichiarazioni del ministro. "Quando Toninelli era carabiniere, i carabinieri ...