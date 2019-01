Alfa Romeo LMP1 | la super sportiva italiana ipotizzata in render

Alfa Romeo Giulietta : per rilanciare le vendite torna l'offerta con anticipo zero e rate da 282 Euro : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 31 dicembre - 6 gennaio - : Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social , trovate tutti i link utili ad inizio articolo, , per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote ...

Real Betis - rinnovata la partnership con Alfa Romeo : Il marchio italiano diventa uno degli sponsor principali del club spagnolo. Il logo della casa automobilistica sarà presente sulle divise d'allenamento. L'articolo Real Betis, rinnovata la partnership con Alfa Romeo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alfa Romeo Stelvio By Romeo Ferraris : il SUV del Biscione mette le ali [FOTO] : Le incredibili doti della Stelvio non potevano che attirare l’attenzione del mitico tuner di Opera Imponente e affascinante, l’Alfa Romeo Stelvio non poteva che suscitare interesse da parte della Romeo Ferraris, che ormai da anni si cimenta nello sviluppo e nella lavorazione delle auto del marchio del Biscione, specialmente se si tratta degli ultimi esemplari usciti sul mercato. E in un periodo di freddo, vacanze e spostamenti, la più ...

Alfa Romeo Stelvio - Vitaminizzata da Romeo Ferraris : Romeo Ferraris ha realizzato una serie di accessori dedicata all'Alfa Romeo Stelvio. La Suv italiana viene dotata dell'assetto ribassatto H&R e di distanziali per allargare di 20 mm la carreggiata anteriore e di 25 mm quella posteriore, oltre ai cerchi OZ in tinta Corsa Bright con pneumatici Pirelli 255/45. La carrozzeria propone il wrap Avery Color Flow cangiante che varia tra il verde, il bronzo e il viola, abbinato ai vetri posteriori ...

Alfa Romeo : dagli USA arriva il nuovo video promozionale 'King' con Giulia - Stelvio e la C37 protagoniste

Alfa Romeo : dopo un dicembre disastroso - -33% - - nel 2018 calano le vendite in Italia

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 24-30 dicembre - : Tra le news anche diversi articoli dedicati agli stabilimenti italiani del gruppo che continuano ad essere al centro della cronaca economica del Paese. Come sempre, qui di seguito trovate il nostro ...

Alfa Romeo : il nuovo SUV compatto si chiamerà Kamal? : Un rendering anticipa il futuro crossover compatto del Biscione che potrebbe rispolverare il nome della concept del 2003 C’era una volta l’Alfa Romeo Kamal, ovvero il SUV firmato dalla Casa del Biscione svelato sotto forma di concept car nell’ormai lontano 2003 in occasione del Salone di Ginevra. Ora però, il nome Kamal potrebbe essere rispolverato per un inedito SUV di dimensioni compatte che si posizionerà per prezzo e dimensioni al di ...

Alfa Romeo Stelvio - Romeo Ferraris regala più potenza a tutta la gamma [FOTO] : Il SUV del Biscione diventa ancora più potente e prestazionale grazie ai kit di Romeo Ferraris Romeo Ferrari è uno dei più famosi elaboratori italiani, vanta lavori di tuning che hanno partorito bolidi del calibro del Cinquone. L’ultima fatica dell’atelier di Opera ha come protagonista la gamma dell’Alfa Romeo Stelvio, infatti quasi tutte le unità del SUV italiano possono essere potenziate con un apposito kit. Si parte dalla Stelvio 2.2 ...

Alfa Romeo : aiuti per l'indotto di Cassino dalla manovra di bilancio regionale

F1 - Alfa Romeo Sauber - Giovinazzi : 'Il team ha fatto un ottimo lavoro - c'è grande motivazione in vista del prossimo anno' : Per me non sarà facile, perché avrò accanto un campione del mondo ". Parlando dei progressi mostrati dalla C37 lungo l'arco del 2018, Giovinazzi ha aggiunto: " Da lottare per gli ultimi posti a ...

Salvate l’Alfa Romeo. Oppure vendetela : di Carblogger Il rilancio dell’Alfa Romeo non va. “È un mondo dove ogni giorno e ogni nuova sfida porta con sé l’occasione di creare un futuro migliore”, diceva tra le altre cose Sergio Marchionne nel 2014 a Detroit annunciando il nuovo piano quinquennale di Fiat Chrysler. Con dentro otto nuovi modelli Alfa Romeo entro la fine del 2018. Siamo alla fine del 2018 e i modelli nuovi sono stati solo due, Giulia e Stelvio. Un ...

Alfa Romeo : stangata da oltre 5 mila Euro per le Quadrifoglio con Ecotassa e Superbollo