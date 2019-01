Alessandra Ghisleri | Attenzione | le elezioni europee hanno sempre riservato delle

liberoquotidiano

: RT @BenedettaFrucci: Salvini usa l’immigrazione come oppio dei popoli per distrarre l’opinione pubblica dall’economia e dalla legge di bila… - robreg1 : RT @BenedettaFrucci: Salvini usa l’immigrazione come oppio dei popoli per distrarre l’opinione pubblica dall’economia e dalla legge di bila… - Ariachetira : Ora a #ariachetirala7 Alessandra Ghisleri: ‘’Credo che alle europee ci saranno nuove forze politiche. Ad ogni elezi… - brongosalvatore : RT @BenedettaFrucci: Salvini usa l’immigrazione come oppio dei popoli per distrarre l’opinione pubblica dall’economia e dalla legge di bila… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) "Lesorprese"., ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, avverte: "Ciò che il M5s non ha fatto è meglio lasciarlo in stand-by. Meglio una tensione su come verrà erogato il reddito di cittadinanza che farlo male e poco". Matte