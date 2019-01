A Castellammare di Stabia il primo convegno medico sui benefici dell’acqua alcalina

Castellammare di Stabia - è deserta la 'marcia anticamorra' : All'iniziativa mancavano gli studenti, gli operai, la chiesa e pure le mamme che Nino DI Maio aveva invitato a partecipare al "corteo silenzioso" per dire "no alle mafie". Grandi assenti anche molte ...

Castellammare - 'Natale a Stabia' - proseguono gli eventi natalizi : stasera Magic Christmas alla Chiesa di Porto Salvo : proseguono gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Castellammare. Anche se alcuni sono stati rinviati a causa delle condizioni meteo proibitive, quest'oggi sono in programma due spettacoli che intratterranno gli stabiesi. Il primo è Magic Christmas, un evento itinerante che sta toccando diversi quartieri della città e che oggi pomeriggio andrà in scena nella Chiesa di Porto ...

A Castellammare di Stabia un falò acceso per la festa dell’Immacolata è stato usato per minacciare i collaboratori di giustizia : Sabato sera durante i tradizionali festeggiamenti per la festa dell’Immacolata concezione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stata bruciata una catasta di legna sui cui era riportato un messaggio di minacce contro i collaboratori di giustizia nelle

Castellammare di Stabia - falò Immacolata con striscione : “Così devono morire i pentiti - abbruciati”. Applausi della folla : “Così devono morire i pentiti, abbruciati“. Questa la scritta comparsa su uno striscione affisso ad una delle pire dei tradizionali falò dell’Immacolata Concezione a Castellammare di Stabia. Insieme al telo bianco e alla catasta di legno, a mezzanotte è stato bruciato anche un manichino. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Aranciata Faito, considerato roccaforte del clan D’Alessandro, dopo che il sodalizio ...

Castellammare - Scavi di Stabia - a novembre visite in calo : solo 1700 gli ingressi : 1711 sono gli accessi degli Scavi di Stabia nel mese di novembre appena trascorso. Il parco archeologico di Castellammare fa registrare così uno dei risultati più negativo dell'anno , alle spalle solo ...

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Castellammare di Stabia - per San Silvestro concerto di Sal da Vinci alla Villa Comunale : È Sal da Vinci il protagonista principale dei festeggiamenti per il Capodanno 2019 a Castellammare di Stabia. La sera dell'Ultimo dell'Anno, lunedì 31 dicembre, il noto cantante si esibirà nel bel contesto della Villa Comunale a partire dalle ore 21:00. A seguire, dalle ore 01:00 in poi, musica e balli con Dj Salex e Christian Apadula. Oltre al festoso appuntamento di San Silvestro, per le festività natalizie il comune stabiese ha approntato un ...