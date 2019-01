5 nuovi concerti di Marco Mengoni nel 2019 | le date da Torino e Milano a Roma | Bari e

Si allunga il tour con nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma , ma Ennio Morricone sarà anche all' Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga ...

Si allunga il tour con nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 si aggiungono al lungo tour che il Maestro ha pensato per l'addio alle scene e che terrà tra Verona e Roma a primavera inoltrata. I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, ma Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga residency sempre nel mese di giugno. I biglietti per le nuove ...

nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo la pioggia di sold out : info e biglietti in prevendita : Sono aperti Nuovi concerti di Anastasio nel 2019 dopo il successo di vendite delle prime date. Il nuovo anno è iniziato con altri sold out, con l'esaurimento dei biglietti per i live di Firenze, Bologna e per le doppie date di Milano e Roma. Il 2019 si avvia quindi con le nuove date di Bologna, per la seconda data del 25 marzo, quindi Firenze il 23 aprile e la data zero di Trezzo sull'Adda del 20 marzo. I biglietti sono in prevendita ...

Concerti 2019 e nuovi album : i 10 protagonisti del 2019 : Se il 2018 è stato un anno di grande musica, il 2019 non sarà di meno e avrà una forte componente maschile. Molti infatti gli **artisti uomini (**sia italiani che internazionali) pronti a vivere i prossimi dodici mesi da protagonisti, tra nuovi album, attesi tour e persino reunion fino a poco tempo fa impensabili. Vasco Rossi Vasco Rossi si prepara a vivere il nuovo anno da protagonista, con il suo VascoNonStop Live 2019. Si parla ...

Annunciati nuovi concerti di Calcutta per l’estate 2019 dopo i palasport : info e biglietti in prevendita : Arrivano nuovi concerti di Calcutta dopo il tour che condurrà nei palasport e a supporto di Evergreen, suo ultimo disco di inediti nel quale è contenuta anche la hit Paracetamolo con la quale è stato in radio per tutto il corso dell'estate 2018. Sono quindi aperte le prevendite per il 25 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. La consegna dei ticket di ingresso avverrà secondo le ...

nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...

nuovi concerti di Ennio Morricone nel 2019 per il tour d’addio : info e biglietti in prevendita : Sono cinque le nuove date dei concerti di Ennio Morricone nel 2019, che con 60 Years of Music ha deciso di dire addio alle scene dopo decenni trascorsi sul palco. La tournée celebrativa dei primi 60 anni di carriera del compositore toccherà ancora l'Arena di Verona nelle date del 18 e 19 maggio, mentre sarà ancora alle Terme di Caracalla il 15, 21 e 22 giugno. Per il momento, sono questi gli ultimi concerti di Ennio Morricone in Italia. I ...

Thegiornalisti all’Arena di Verona a maggio 2019 e al Forum di Assago : annunciati 4 nuovi concerti per il Love Tour : I Thegiornalisti all'Arena di Verona si esibiranno la prossima primavera. Il concerto in programma nell'anfiteatro scaligero non è l'unico annunciato oggi, tra le nuove tappe del prossimo Tour. Il gruppo guidato da Tommaso Paradiso annuncia 4 nuovi eventi in programma tra aprile e maggio del 2019 in 4 città italiane. Il 18 aprile i Thegiornalisti saranno al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 ...

nuovi concerti di Eros Ramazzotti a Verona e Taormina - in radio arriva In primo piano : biglietti in prevendita : I concerti di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è si fanno sempre più numErosi. Al calendario già ricchissimo di appuntamenti, si aggiungono altri 14 spettacoli di cui ben 6 riservati all'Italia. L'artista romano sarà infatti all'Arena di Verona l'11, 12 e 14 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 3,4 e 6 agosto. I biglietti sono in prevendita dalle 12 dell'11 dicembre, mentre nella mattinata del 12 sarà disponibile il videoclip di In primo ...

4 concerti dei The Kolors nel 2019 : biglietti in prevendita per i nuovi appuntamenti live : Quattro concerti dei The Kolors nel 2019: gli eventi sono in programma per il mese di aprile. Il minitour riporta il gruppo guidato da Stash Fiordispino nelle venue più intime per quattro live ad aprile nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Il tour inizierà il 3 aprile dall'Hiroshima Mon Amour di Torino per proseguire il 4 aprile al Tunnel Club di Milano e il 7 aprile a Largo Venue a Roma. Il giorno 8 del mese, infine, i The Kolors ...

nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

nuovi concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 si arricchiscono di una nuova data a Bologna, dopo l'annuncio del concerto del 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Quella invernale sarà la prima data del gruppo in Italia, ma saranno nel nostro paese anche per la data del 10 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna per il Bologna Sonic Park. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 4 dicembre su TicketOne e in tutti i canali ...