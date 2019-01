4 NEONATI MORTI A BRESCIA La sfida alla scienza e alla voglia di giustizia

NEONATI MORTI a Brescia - De Luca : "Non sono tre formiche". La Lega : "Parole vergognose" : A Napoli basta un imbecille che fa una foto a una formica ed è la fine del mondo' è indegno di governare una Regione e rappresenta il peggio della politica che ci stiamo lasciando alle spalle'. E ...

Brescia - quattro NEONATI MORTI agli Spedali civili : ispezione dei Nas. Brutto sospetto : Sono quattro i neonati morti agli Spedali civili di Brescia nel reparto di terapia intensiva neonatale. Dopo i tre casi del 30 dicembre e del 4 gennaio si è aggiunto il caso di sabato mattina quando il bimbo sarebbe stato portato in reparto poco dopo la nascita e non è sopravvissuto. L'ospedale ha d

Quattro i NEONATI MORTI a Brescia : Milano, 7 gen. (AdnKronos Salute) - C'è anche un quarto neonato morto agliSpedali Civili di Brescia in questi giorni. A quanto si apprende, il piccolo è nato sabato 5 gennaio con una grave malformazione ed è deceduto nel giro di poco tempo. Dalle prime indiscrezioni risulta che, secondo l'ospedale,

Quattro i NEONATI MORTI a Brescia : C’è anche un quarto neonato morto agli Spedali Civili di Brescia in questi giorni. A quanto si apprende, il piccolo è nato sabato 5 gennaio con una grave malformazione ed è deceduto nel giro di poco tempo. Dalle prime indiscrezioni risulta che, secondo l’ospedale, non ci sarebbe correlazione con le altre morti avvenute sempre in questi giorni nella Terapia intensiva neonatale della struttura. L'articolo Quattro i neonati morti a ...

Cosa sappiamo dei tre NEONATI MORTI in ospedale a Brescia : Il dramma del piccolo Marco, morto per un'infezione al Civile di Brescia dove era nato prematuro il 4 dicembre scorso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale, riapre il caso sulle infezioni che la scorsa estate portarono la Procura ad indagare un intero reparto e cercare i responsabili della morte di un altro bambino. "Vogliamo la verità, non attacchiamo nessuno ma vogliamo capire come sia accaduto" ha ...

NEONATI MORTI - ministro invia il Nas : 18.51 Il ministro della Salute Grillo ha inviato a Brescia il Nas e ha avviato l' ispezione ministeriale agli Spedali Civili dove è morto il piccolo Marco,nato prematuro un mese fa, il terzo neonato morto nella stessa struttura in pochi giorni. La verifica, spiega il ministro, è necessaria per fare chiarezza sulla circostanza delle tre morti. "Lo dobbiamo a questi bambini che non hanno fatto in tempo ad affacciarsi alla vita e ai loro ...

Brescia : Gallera - 'no legame NEONATI MORTI - no focolaio infettivo epidemico' : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - "Anche la direzione strategica dell'Asst degli Spedali Civili di Brescia ha avviato i controlli interni per fare chiarezza sui decessi. Da questi primi controlli è emerso che i quadri clinici rimandano a condizioni di malattia differenti e non appaiono correlati. In part