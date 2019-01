2019 | l' anno della tavola periodica degli elementi

Il 2019 è l'anno degli Ufo? È boom di avvistamenti dalla Valtellina alla Sicilia : È un inizio di anno col botto per i cacciatori di Ufo e per il Centro Ufologico Mediterraneo, che ha segnalato - con tanto di testimonianze video e fotografiche - gli avvisamenti registrati un po' in tutt"Italia. Da Teglio e Lanzata in Valtellina fino a Cava d'Ispica (Ragusa), passando per Rivarolo (Genova) e Peschiera Borromeo (Milano).Insomma, il 2019 è cominciato con una raffica di segnalazioni di misteriosi oggetti volanti nei cieli ...

Qualcomm : il 2019 sarà l’anno del 5G e delle auto sempre più intelligenti : In occasione dell'evento stampa organizzato da Qualcomm per il CES 2019 di Las Vegas il produttore statunitense si è soffermato sulla connettività 5G e sulle auto L'articolo Qualcomm: il 2019 sarà l’anno del 5G e delle auto sempre più intelligenti proviene da TuttoAndroid.

Mafia - il procuratore Cafiero De Raho : “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro” : Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro. Lo sostiene il procuratore nazionale AntiMafia, Federico Cafiero De Raho in un’intervista a Gnewsonline.it, il nuovo quotidiano online del Ministero della Giustizia. “Le reti che lo attorniano e che lo sostengono sono sempre numerose ma di volta in volta, mese dopo mese, si interviene tagliandole. Così facendo ci si avvicina all’obiettivo e credo che il 2019 sarà ...

Fifa 2019 - tanto Real e un solo calciatore della Juventus nella top 11 dell'anno : Come nazioni invece è la Francia campione del mondo quella più rappresentata con 3 giocatori, seguita dalla Spagna , 2, e da Olanda, Brasile , Croazia, Belgio, Argentina e Portogallo , tutte con un ...

L'annuncio : "Il 2019 sarà l'anno della cattura di Matteo Messina Denaro" : Il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho: "Sono convinto che le attività investigative sviluppate sul...

AirSelfie svela al CES 2019 tre nuovi droni tascabili pronti per quest’anno : AirSelfie è nota per la creazione di droni tascabili a mani libere e facili da usare per scattare fotografie e registrare video HD. L'azienda ha appena annunciato al CES 2019 tre nuovi droni che invaderanno il mercato quest'anno: AIR 100, AIR Zen e AIR Duo. L'articolo AirSelfie svela al CES 2019 tre nuovi droni tascabili pronti per quest’anno proviene da TuttoAndroid.

Il 2019 potrebbe essere l'anno della privacy - e occhio a quel che sarà il 2020 - : Roma . Al Ces di Las Vegas , una delle più importanti fiere di elettronica di consumo del mondo che comincia oggi, Apple ha sistemato in bella vista un cartellone pubblicitario grande quanto un palazzo di 13 piani giusto davanti al luogo dove si tiene la convention, con scritto: "quel che ...

Il 2019 potrebbe essere l’anno della privacy (e occhio a quel che sarà il 2020) : Roma. Al Ces di Las Vegas, una delle più importanti fiere di elettronica di consumo del mondo che comincia oggi, Apple ha sistemato in bella vista un cartellone pubblicitario grande quanto un palazzo di 13 piani giusto davanti al luogo dove si tiene la convention, con scritto: “quel che succede nel

L’anno spaziale di SpaceX e Boeing : il 2019 decisivo per Crew Dragon e Cst-100 Starliner : Il 2019 sarà un anno decisivo per Crew Dragon e Cst-100 Starliner. Le due navette, sviluppate rispettivamente da SpaceX e Boeing e selezionate dalla Nasa nell’ambito del programma Commercial Crew Program, garantiranno nuovamente agli Stati Uniti l’indipendenza nel trasporto degli astronauti verso la Iss. SpaceX il 3 gennaio ha portato in rampa di lancio la capsula Crew Dragon integrata al razzo Falcon 9 in vista del primo volo orbitale della ...

Justin Bieber : il 2019 potrebbe essere l’anno di uscita del nuovo album! Ecco l’indizio : Finger crossed The post Justin Bieber: il 2019 potrebbe essere l’anno di uscita del nuovo album! Ecco l’indizio appeared first on News Mtv Italia.

Tour Down Under 2019 : il percorso e la startlist della prima gara WorldTour dell'anno : Come da oltre un decennio a questa parte, coinciderà con il Santos Tour Down Under l'inizio della grande stagione del ciclismo su strada. Da martedì 15 a domenica 20, appuntamento sulle strade del distretto di Adelaide per la prima prova dell'anno appartenente al circuito WorldTour. Giunta alla 20^ edizione, ha in Daryl Impey il campione uscente, mentre nessun italiano è mai riuscito ad imporsi. Il percorso: l'analisi delle sei tappe Saranno sei ...

Riapre il Parlamento : a cosa lavoreranno Camera e Senato nel 2019 - : Dopo la lunga pausa natalizia, il Parlamento riprende i lavori. In agenda una serie di provvedimenti cari ai due alleati di Governo, non sempre in sintonia tra di loro

Sono aperte le iscrizioni a scuola per l’anno accademico 2019/2020 : L'iscrizione online è obbligatoria per le scuole statali ed è possibile farla solo fino al 31 gennaio

L’NBA torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...