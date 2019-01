Zona Euro | investitori borsistici sempre meno fiduciosi

EuroZona - l'inflazione si allontana ancora dal target BCE : Attesa in forte contrazione l'inflazione in Eurozona, che dovrebbe alllontanarsi dal target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria

EuroZona - prezzi produzione in frenata a novembre : Frenano la crescita i prezzi alla produzione nella Zona Euro. A novembre il dato ha registrato una variazione negativa dello 0,3% dopo il +0,8% di ottobre. Il dato, comunicato dall' Ufficio di ...

EuroZona - l'inflazione si allontana ancora dal target BCE : Attesa in forte contrazione l'inflazione in Eurozona, che dovrebbe alllontanarsi dal target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati preliminari dell' ...

EuroZona - a dicembre crescita più lenta in oltre quattro anni : ... l' Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita nell'Eurozona si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. ...

Zona Euro : a dicembre crescita economica più lenta in 4 anni : In un commento al margine della nota si legge che "l'economia dell'EuroZona di fine 2018 ha indicato un ulteriore rallentamento, con una crescita considerevolmente inferiore agli elevati tassi ...

Euro Zona - rallenta la crescita della massa monetaria M3 : Cresce a un passo più lento la massa monetaria M3 della Zona Euro. Nel mese di novembre il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,7% dopo il +3,9% del mese precedente. Il dato, rilevato ...

EuroZona : continua a vacillare la crescita del manifatturiero a dicembre : Prosegue anche a fine anno il rallentamento dell'economia dell'area euro osservato durante la maggior parte del 2018. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'Indice finale IHS Markit PMI del Settore manifatturiero Eurozona ha registrato 51,4 punti, ...

La BCE non esclude l'espansione della Zona Euro nei prossimi cinque anni - : La Banca Centrale europea , BCE, non esclude l'espansione della zona euro nei prossimi cinque anni, ha detto il segretario del regolatore. "Sì", ha risposto ad una domanda riguardo i nuovi paesi dell'...

La Bce : EuroZona negativa - pesa deviazione dell'italia : Allarme della Banca centrale europea prevede un rallentamento e una prospettiva negativa dell'economia nell'Eurozona. Rischi più accentuati per l'Italia che ha deviato dal risanamento dei conti pubblici -

Bce : prospettive EuroZona negative - preoccupa deviazione Italia : Nel Bollettino economico riviste al ribasso le stime di crescita nel 2018-2019 e conferma della fine del Qe - Una vera e propria tirata d'orecchi all'Italia nell'ultimo Bollettino economico della ...

Bce : peggiora disavanzo in EuroZona - pesa la manovra italiana : La Banca centrale europea rivede, quindi, "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...