Xiaomi Mi Mix 3: prenotazioni aperte in Italia, con lancio dal 9 gennaio

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Il 2018 diè stato un altro anno molto importante per il produttore cinese di smartphone, che nell’anno appena trascorso è riuscito a crescere ancora a livello globale raggiungendo nuovi mercati. Il traguardo dei 100 milioni di dispositivi spediti è stato ampiamente superato e il debutto ufficiale inha registrato risultati positivi, trasformando in pochi mesi il colosso cinese nel quarto produttore di smartphone (per dispositivi venduti) nel nostro paese.ha quindi deciso di cominciare questo 2019 in maniera altrettanto promettente. E per farlo al meglio ha aperto leinper l’attesissimoMi Mix 3 con disponibilità a partire dal 92019 sul sito ufficiale dell’azienda.Mi Mix 3 è stato uno degli ultimi dispositivi svelati lo scorso anno dall’azienda cinese. Presentato ad ottobre, si è rivelato ...