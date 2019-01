Vincenzo Nibali vicino alla Trek-Segafredo | giorni decisivi per il rinnovo del contratto

Ciclismo - Vincenzo Nibali corteggiato da Segafredo e UAE Emirates : lo Squalo lascerà la Bahrain-Merida? : Vincenzo Nibali sarebbe seriamente corteggiato dalla Segafredo. L’indiscrezione era già nell’aria da tempo ma oggi ne ha parlato anche Beppe Saronni in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: il team manager della UAE Emirates ha infatti svelato apertamente l’interesse della Trek nei confronti dello Squalo che è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida. Il Campione del Mondo 1982 non ha smentito i contatti ...

Ciclismo - il programma e il calendario completo di Vincenzo Nibali. Tutte le gare da febbraio fino al Tour de France : Vincenzo Nibali tornerà in corsa all’UAE Tour, la nuova gara WorldTour che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti con sette tappe dal 24 febbraio al 2 marzo. Per il capitano della Bahrain Merida in questo 2019 l’esordio stagionale sarà quindi posticipato rispetto agli ultimi anni, con la scelta di dare maggiore spazio al periodo di preparazione con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio e poi il consueto allenamento in altura sul ...

FOTO Vincenzo Nibali - la nuova maglia dello Squalo per il 2019. La divisa della Bahrein Merida : Tempo di iniziare la nuova stagione per tutte le squadre del World Tour di ciclismo su strada. A breve scatterà il calendario con tutti i vari appuntamenti, a partire da Sudamerica ed Oceania, per poi giungere all’Europa. L’Italia attende ovviamente la propria stella: Vincenzo Nibali, che quest’anno andrà a caccia del miracolo con la doppietta Giro d’Italia e Tour de France. Andiamo a scoprire la nuova maglia dello Squalo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e i primi appuntamenti del 2019. Quando vedremo in gara lo Squalo : Nel 2019 il debutto stagionale di Vincenzo Nibali avverrà a fine febbraio al UAE Tour. Sarà la breve corsa a tappe degli Emirati Arabi Uniti, che si svolgerà dal 25 febbraio al 2 marzo, la prima gara ufficiale in cui vedremo in azione lo Squalo. Il capitano della Bahrain Merida quest’anno ha scelto quindi di posticipare il suo debutto, per gestire in modo più accurato la preparazione, prima con un ritiro a Cambrils (Spagna) dal 10 al 22 gennaio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il rinnovo di contratto. Copeland : “Siamo in trattativa - lui vuole restare” : Vincenzo Nibali è in scadenza di contratto con la Bahrain-Merida, lo Squalo è in trattativa con la società ma i cambiamenti in seno al team stanno rallentando le varie operazioni. Il siciliano ha dichiarato di recente che non si tratta di una priorità imminente ma è chiaro che attorno al fenomeno italiano ronzino diverse sirene. A svelare le ultime novità è stato il Team Manager Brent Copeland in un’intervista concessa a VeloNews: “Siamo ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Vincenzo Nibali. Il programma gare dello Squalo : Vincenzo Nibali ha passato le festività natalizie in famiglia e sta già guardando al 2019 con grande ottimismo, lo Squalo andrà a caccia del riscatto nella prossima stagione: dopo aver vinto la Milano-Sanremo in primavera, il siciliano è stato estremamente sfortunato con quell’incidente al Tour de France che ha mandato in frantumi le speranze di indossare la maglia gialla e di lottare poi per il Mondiale. Il 34enne ha ricaricato le pile e ...

Ciclismo - cambia il programma di Vincenzo Nibali per il 2019. Slongo : “A Giro e Tour per fare classifica. Proviamo a fare doppietta!” : cambia il programma di gare di Vincenzo Nibali rispetto a quanto annunciato durante il raduno di Hvar prima delle festività natalizie. Lo Squalo, infatti, non incomincerà più la stagione a inizio febbraio in occasione della Vuelta Valenciana ma lo vedremo direttamente all’UAE Tour dal 25 febbraio al 2 marzo. Il 2019 del capitano della Bahrain Merida scatterà dunque negli Emirati Arabi Uniti con questa piccola corsa a tappe, poi proseguirà ...

OSCAR 2018 – Le lacrime amare della stagione : dall’infortunio di Vincenzo Nibali all’errore di Vettel. E la finale del Mondiale di volley… : Il 2018 è stato un buona stagione per lo sport italiano, il Bel Paese si è difeso con le unghie e con i denti nei più variegati contesti sportivi ma non sono mancate delle lacrime amare. Non si tratta di delusioni ma momenti tristi della nostra annata, quelli che ci hanno gettato nello sconforto e che vorremmo dimenticare al più presto, attivi infelici che hanno inciso profondamente su questo 2018 che volge al termine. PRIMO POSTO – ...

Ciclismo - quanto guadagnano i corridori? Gli stipendi e la classifica dei più pagati. Froome il più ricco - terzo Vincenzo Nibali : Anche il mondo del Ciclismo propone stipendi milionari per gli atleti più forti del mondo. Se si considera il monte ingaggi complessivo di questo sport, c’è ancora una distanza enorme da quello del calcio o ad esempio dagli sport di punta statunitensi, ma concentrandosi sui corridori più importanti del circuito WorldTour, allora gli stipendi sono molti elevati, con cifre da capogiro. Andiamo quindi a scoprire quanto guadagnano i migliori ...

Il 2018 di Vincenzo Nibali : dal trionfo alla Milano-Sanremo alle lacrime del Tour. L’orgoglio dello Squalo ferito : Un’annata che sarà in ogni caso da ricordare. Il 2018 resterà impresso nella memoria di Vincenzo Nibali, che si è confermato, una volta di più, uno dei più forti corridori italiani di sempre. Nonostante tutto, nonostante la clamorosa sfortuna, lo Squalo è andato a prendersi un trionfo strepitoso ad inizio stagione, rimpinguando un palmares già unico, e nel finale dell’anno ha dimostrato a tutti di essere ancora pronto a ripartire, ...

Ciclismo - i rinforzi della Bahrain Merida di Vincenzo Nibali per il 2019. Caruso e Dennis gregari di lusso per lo Squalo : Mentre si avvicina a grandi passi il 2019, la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali ha ufficializzato il proprio organico per la prossima stagione ciclistica. Lo Squalo dello Stretto ha già espresso più volte le proprie intenzioni: tentare l’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France per mettersi alla prova e per riscattarsi dopo un’annata decisamente poco fortunata nelle grandi corse a tappe. La formazione diretta da Brent Copeland ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’accoppiata Giro-Tour. Pazza idea a 34 anni? Corsa Rosa obiettivo principale - alla Grande Boucle senza pressioni : Un 2018 da ricordare, nonostante sia stato fatto di momenti altissimi ed altri molto bassi. Vincenzo Nibali a 33 anni si è andato a prendere l’ennesimo spettacolare trionfo di una carriera mostruosa: a marzo lo Squalo ha conquistato con un’impresa eccezionale la Milano-Sanremo. L’infortunio al Tour de France poi, sull’Alpe d’Huez, gli ha condizionato il finale di stagione, chiusa però al meglio con il bellissimo ...