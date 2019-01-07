Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA L’EUR E VIA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA INVECE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VIABILITA’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA Roma CIVITAVECCHIA RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 24 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.; SULL’A24 Roma TERAMO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 Roma TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRDA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 | 45
VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:45 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma E, IN SENSO CONTRARIO, TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA; ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, ...
romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:45: VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:45', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-01-2019 -
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