Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA INVECE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; VIABILITA’ SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA VIA TIBURTINA TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA GRANITI E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA Roma CIVITAVECCHIA RISOLTO IL PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 24 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE SULLA TIBURTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.; SULL’A24 Roma TERAMO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, TRA LA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.35 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 Roma TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRDA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio sul tratto urbano della a24 traffico rallentato tra portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla a1 diramazione Roma sud si sta in coda all’altezza del grande raccordo anulare in direzione Roma percorrendo via appia si rallenta in prossimita dei centri abitati di ariccia ed albano nei due sensi di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17 | 15
VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:15 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA, E, PROSEGUENDO, TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO; ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA DELLE MOLETTE E MONTEROTONDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:15: VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 17:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB… -
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