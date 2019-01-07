Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 Roma TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA A91 Roma FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA STRDA REGIONALE PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio sul tratto urbano della a24 traffico rallentato tra portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla a1 diramazione Roma sud si sta in coda all’altezza del grande raccordo anulare in direzione Roma percorrendo via appia si rallenta in prossimita dei centri abitati di ariccia ed albano nei due sensi di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA ARDEATINA SI RALLENTA AD ANZIO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE CINQUE MIGLIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA; PIÙ AVANTI, PER UN ALTRO INCIDENTE, CODE TRA TUSCOLANA E APPIA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UNO SGUARDO AGLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE Roma AVEZZANO SULMONA E Roma CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E CANCELLazioNI DI CORSE. UNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE SULLE LINEE FERROVIARIE Roma AVEZZANO SULMONA E Roma CAMPOBASSO; ALCUNI TRENI POTRANNO QUINDI SUBIRE RITARDI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE PER UN INCIDENTE AL KM 3+500 ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA DI MONTALTO DI CASTRO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI SALONE. SEMPRE RIGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO, ATTIVATO IL PIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 6 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO È REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione., VEDIAMO IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI, LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA IN LOCALITÀ SALONE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI. RITARDI FINO A 60 MINUTI. SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; E A SEGUITO DEL CALO DELLE TEMPERATURE SI SEGNALA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08 | 15
VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08:15 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8.05 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PRIME ORE DELLA MATTINATA CARATTERIZZATE DALLE BASSE TEMPERATURE, POSSIBILITA’ QUINDI DI TROVARE STRADE GHIACCIATE. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, DI SORA, DELLA VANDRA E SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE SORA CASSINO. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE. TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, PARTIAMO DALL’A24 Roma TERAMO DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE Roma; DISAGI ANCHE SUL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08:15: VIABILITA’ DEL 07 GENNAIO 2019 ORE 8… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2019 ore 08:15', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG… -
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