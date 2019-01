Via libera alle trivellazioni nello Jonio Il Ministro Costa | Regalo del Governo

CAOS SIRIA/ Via libera ad al Qaeda : la strategia di Russia e Turchia per eliminare il terrore : Con un piano altamente spregiudicato, Russia, Turchia e Iran fanno sì che gran parte della sacca di Idlib cada sotto Hts. Ecco perché

Il ministro Bongiorno : «La legittima difesa non si tocca - Via libera in tempi brevi - M5S rispetterà il contratto» : ministro Giulia Bongiorno, il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Come andrà a finire? «Si sta dipingendo la situazione attuale come se l?anomalia...

Via libera alle trivelle sul mar Ionio : il governo sotto attacco respinge le accuse : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto. Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Trivelle - Via libera alle ricerche di petrolio nel Mar Ionio. Bonelli 'Nuovo regalo di Di Maio dopo l Ilva' : 'Il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle Trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG , bollettino ...

Pioppogatto - l'impianto di trattamento rifiuti diventa più grande. C'è il Via libera della Regione Toscana : Il progetto dell'azienda Ersu non avrà bisogno di essere sottoposto all'iter che valuta l'impatto ambientale

Fermo pesca : Via libera al pagamento degli indennizzi : Buone notizie per i pescatori: sono state sbloccate infatti le risorse per il pagamento degli indennizzi per il Fermo pesca 2018 la cui presentazione delle domande di accesso dovrà avvenire entro il ...

Palermo - Via libera alle prime iscrizioni di richiedenti asilo all'anagrafe : Il comune di Palermo va avanti e nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni di richiedenti asilo all'anagrafe. Il capoarea del servizio Maurizio Pedicone, a cui il sindaco Leoluca ...

Biglietti Milan-Napoli - dal 4 gennaio Via alla seconda fase di vendita libera : La Serie A è ferma per la pausa invernale, ma si appresta già a scaldare i motori per un girone di ritorno che promette emozioni. Già alla seconda giornata andrà in scena un big match davvero interessante: sabato 26 gennaio si sfidano infatti a San Siro Milan e Napoli per la prima gara casalinga dei […] L'articolo Biglietti Milan-Napoli, dal 4 gennaio via alla seconda fase di vendita libera è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Milano : Area C - Via libera alle ibride e contributi alla rottamazione : A seguito della modifica del sistema di classificazione dei veicoli secondo nuovi accordi a livello europeo il comune di Milano consentirà, fino a settembre 2022, l’accesso all’Area C senza pagamento del ticket per le auto ibride, alla stregua di quanto concesso alle totalmente elettriche, mild – hybrid e plug-in. La classificazione del veicolo dovrà essere riportata a libretto per consentire, tramite controllo automatico dei dati ...

Papa Francesco - Via libera a asportazione dell’utero se ‘non idoneo a procreazione’. Poi condanna gli ‘ipocriti della fede’ : Via libera da Papa Francesco all‘asportazione dell’utero se “non idoneo alla procreazione”. La svolta è arriva ieri quando il pontefice ha risposto a un dubbio sollevato dalla Congregazione della dottrina della Fede. La pratica, condannata dal Vaticano se finalizzata alla sterilizzazione, è ora concessa alle donne di fatto già sterili. Il caso era stato affrontato anche nel 1993 ma all’epoca il dicastero vaticano ...

Tariffe autostradali - MIT verso lo stop dei rincari. Atteso Via libera di ANAS : Anche in queste ore il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , Danilo Toninelli, è al lavoro per disinnescare gli aumenti delle Tariffe autostradali la cui entrata in vigore è prevista per il ...

Manovra - c'è il Via libera. Mattarella firma - l'Ue : vigileremo : La Manovra 2019 è stata approvata, dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria,''entro i tempi previsti, che ci hanno evitato da un lato la gestione del bilancio con le mani legate dall'esercizio ...

Manovra - c'e' il Via libera Mattarella firma - l'Ue : 'Vigileremo' : Una Manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volonta' espressa dagli ...