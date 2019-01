Verso un decreto salva-Carige Arriva la garanzia pubblica sui bond Ipotesi Sga Tesoro

Verso un decreto salva-Carige. Allo studio garanzie pubbliche sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : L'esecutivo ha convocato un Consiglio dei ministri alle 21 per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...

Inps e Inail Verso commissariamento/ Con decreto Quota 100 tornano Cda : più tempo per nuova governance : Inps e Inail verso commissariamento: con decreto Quota 100 tornano i Cda, più tempo invece per la nuova governance. Le ultime notizie

Decreto Sicurezza - Palermo Verso la disobbedienza : Orlando si oppone alla legge : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con una nota inviata al capo area dell’ufficio anagrafe, ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure volute del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, messo a punto dal vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Ne dà notizia oggi il Giornale di Sicilia. L’articolo 13 delle ...

Decreto Sicurezza - anche Roma si mette di traVerso. Sì Pd-M5s a mozione che chiede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...

Protesta contro Decreto sicurezza : 200 persone Verso Montecitorio : Roma – “Odio la Lega”, urlano circa 200 persone coordinate dalla rete dei movimenti per i diritti all’abitare, Baobab Experience e Fiom, che stanno lasciando in questo momento piazza San Silvestro in direzione di Montecitorio dove e’ iniziato il voto sul dl sicurezza che porta la firma del ministro dell’interno, Matteo Salvini. “Siamo pronte a fare sentire la nostra- dicono- sul Decreto sicurezza. Ancora ...

Decreto Sicurezza Verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...

Decreto sicurezza - Verso la fiducia alla Camera - : Il Decreto sicurezza interviene sul diritto d'asilo, sulla lotta al terrorismo e sulla battaglia contro la criminalità organizzata. Per questo sono previste risorse aggiuntive per le forze dell'ordine.

Decreto Genova Verso la votazione finale : Rixi: «Senza l’ok dell’Aula è impossibile far partire demolizione e ricostruzione». Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: «Il testo sarà approvato entro domani a mezzogiorno»

Decreto sicurezza - il governo Verso la fiducia : E’ iniziata nell’aula del Senato la discussione generale, con l’intervento del relatore leghista Stefano Borghesi, del Decreto legge sicurezza e immigrazione che scadrà il 3 dicembre. Secondo fonti della maggioranza, legate al Movimento 5 Stelle, il governo ha deciso di porre la questione di fiducia su quello che è considerato il cavallo di battag...

Decreto sicurezza e immigrazione - inizia la discussione in Senato. Si va Verso la fiducia – la diretta : E’ iniziata nell’aula del Senato la discussione generale del Decreto legge sicurezza e immigrazione. Secondo fonti della maggioranza il governo è intenzionato a porre la questione di fiducia sul provvedimento, che scade il 3 dicembre. L'articolo Decreto sicurezza e immigrazione, inizia la discussione in Senato. Si va verso la fiducia – la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - allarme decreto sicurezza : Verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...