Varese | incendio su Monte Martica | bruciati 350 ettari di bosco | riaperta la SS233

Incendio Varese : il rogo riprende - chiusa SS233 a Induno Olona : Ha ripreso a bruciare l’Incendio sulle colline del Varesotto, causando la chiusura della SS233 “Varesina” all’altezza di Induno Olona: il rogo che ha interessato nei giorni scorsi il Monte Martica ha ripreso intensità nella giornata di ieri a causa del clima secco e del vento, e ha interessato anche la Valganna. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Milano, Como e Varese all’opera già dalla notte, ...

Varese : Coldiretti - 15 anni per ricostruire il bosco dopo incendio : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire il bosco andato a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E' quanto stima la Coldiretti in riferimento al rogo divampato sul Monte Martica, in provincia di Varese. "Il fuoco - sottolinea la Coldiretti

Incendio Varese - Coldiretti : almeno 15 anni per ricostruire il bosco distrutto dal fuoco : almeno 15 anni per ricostruire il bosco andato a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo: lo stima Coldiretti in riferimento all’Incendio divampato sul Monte Martica, in provincia di Varese. “Il fuoco – sottolinea la Coldiretti in una nota – ha pesanti effetti dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità con animali morti e piante distrutte e alla distruzione di ...

Incendio Varese - Aeronautica : aeroporto di Cameri impegnato a supporto delle operazioni di spegnimento : L’aeroporto di Cameri dell’Aeronautica Militare è impegnato nel supporto alle operazioni di spegnimento del vasto Incendio che si è sviluppato nelle scorse ore nella provincia di Varese. La base aerea sta fornendo assistenza al Canadair impegnato nelle aree interessate dai roghi insieme agli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Sono stati messi a disposizione, nella circostanza, tutti i servizi aeroportuali ...

Varese : Grimoldi (Lega) - magistratura faccia chiarezza su causa incendio : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - "L'incendio che sta devastando le aree boschive delle montagne varesine è un colpo al cuore per la Lombardia, una tragedia ambientale che addolora tutti i lombardi. Ora tocca alla magistratura fare chiarezza sull'eventuale causa dolosa di questi incendi". Lo afferma Paol

Incendio sul monte Martica a Varese : 100 ettari di bosco distrutti : Un rogo scoppiato ieri sera sul monte Martica, in provincia di Varese, ha già distrutto 100 ettari di bosco. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di spegnimento. Sul posto sta operando un Canadair e a breve arriveranno altri tre mezzi aerei, tra cui due elicotteri del servizio antIncendio regionale.Sono 130, tra vigili del fuoco e volontari, le persone impegnate per cercare di domare le fiamme scoppiate ieri sul monte ...

Varese - incendio sul monte Martica : 100 ettari di bosco in fumo - Canadair in azione Foto I pompieri contro le fiamme : Il fuoco, diviso su due fronti, ha rapidamente raggiunto nella tarda serata di giovedì la cima della montagna e nelle ore successive l’incendio si è esteso anche sul versante opposto, in Valganna. Le fiamme visibili anche da Milano

