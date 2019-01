Uomini e Donne | raptus di Tina Cipollari | bagna Gemma Galgani | lei perde la testa e piange

Gemma e Rocco si sono lasciati?/ Video Uomini e donne - Barbara De Santi lo attacca : 'Sei riprovevole!' : Gemma e Rocco si sono lasciati? Ecco il Video di Uomini e donne del 7 gennaio: i due protagonisti del trono over si diranno addio?

Uomini e Donne, il pubblico nota dei cambiamenti fisici in Tina Cipollari e Gianni Sperti Il pubblico che segue il Trono Over di Uomini e Donne hanno notato alcuni cambiamenti fisici in Gianni Sperti e Tina Cipollari. I telespettatori hanno iniziato ad avere dei dubbi sui due opinionisti nel corso della messa in onda del

Anticipazioni Uomini e Donne : svelata la location del serale (FOTO) : Uomini e Donne news: Raffaella Mennoia dà delle Anticipazioni sul serale Tra circa un mese andrà in onda il serale di Uomini e Donne. E a tal proposito l’autrice storica del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dato delle succose Anticipazioni, che hanno già creato un bel subbuglio mediatico. Cosa ha detto? La donna, giusto poco fa su instagram, ha pubblicato un video in cui ha rivelato quanto segue: “Volevo ...

Uomini E DONNE trono classico : LORENZO e la finta scelta - anticipazioni : Nelle scorse registrazioni del trono classico di UOMINI e DONNE, LORENZO Riccardi si è reso protagonista di uno “scherzo” ai danni di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le uniche due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il giovane, in pratica, ha finto di non essere interessato a fare la scelta in prima serata e, per comprendere meglio se le ragazze fossero coerenti con le dichiarazioni fatte qualche settimana prima, ha chiesto a ...

Uomini e Donne - registrazione 4 gennaio : Gemma vuole solo le telecamere per Fardella : Gemma Galgani è sempre al centro del gossip. Questa volta ci è finita a causa di pesanti offese fatte proprio dal suo ex Rocco Fardella. Il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne ha accusato la dama di essere in studio solo per le telecamere e di aver intrapreso una relazione con lui solo per stare al centro con i riflettori puntati addosso. Parole che hanno naturalmente colpito molto la Galgani che si è sentita ferita ...

Uomini e donne/ Video - Raffaella Mennoia mostra la location per il serale e le scelte - Trono Classico - : Uomini e donne torna in onda e si prepara per il serale del Trono Classico: in un Video, Raffaella Mennoia mostra la location per il grande appuntamento

anticipazioni e location di Uomini e Donne di sera: le foto di Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia ha dato delle prime anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne. Più precisamente sulla location dove si terranno le scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Maria De Filippi, questa volta, ha deciso di fare le cose in grande, dedicando

Uomini e Donne : diretta e anticipazioni 7 gennaio - Gemma e Rocco tornano insieme : Dopo una lunga pausa natalizia, torna uno dei programmi più attesi per questo nuovo anno, il 2019. Oggi pomeriggio, 7 gennaio 2019 alle ore: 14.45 tornerà su Canale 5 Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le ultime puntate ci avevano lasciato con molte situazioni lasciate in sospeso sia per il trono over che per quello classico. E, oggi, non solo torneremo al punto lasciato in sospeso, ma ne vedremo anche di meglio! Ma ...

Anticipazioni Uomini e Donne : la finta scelta di Lorenzo allontana Giulia - Claudia in pole : Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si è cimentato in una finta scelta che ha fatto arrabbiare quasi tutti. Persino Maria De Filippi lo ha contestato. Dopo il “fattaccio” le due corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, hanno avuto una reazione diversa ma per entrambe la lontanaza dal milanese sembra sempre più percettibile. La romana ha pianto ma alla fine ha deciso di restare in studio ...

oggi Uomini e Donne, Trono Over: Gemma torna con Rocco ma fa una scelta inaspettata oggi va in onda la prima puntata di Uomini e Donne del 2019. Maria De Filippi riapre i battenti dopo la pausa natalizia con i protagonisti del Trono Over. Come di consueto, si parte con Gemma. La dama del parterre

Uomini e Donne riparte con lo scherzo del fratello di Tina : Tina Cipollari Uomini e Donne è pronto a riprendere la sua cavalcata. Terminate le feste, il daytime di Canale 5 tornerà da oggi alla normalità con i ritorni di Beautiful, Pomeriggio Cinque e del dating show condotto da Maria De Filippi. Le scelte dei tronisti in carica sono sempre più vicine e, per la prima volta nella storia del programma, andranno in onda in prima serata. Proprio per questo, sarà dunque interessante capire come evolveranno i ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella si sbilancia per Andrew - lui le dedica un post : Il percorso di Teresa Langella a Uomini e donne continua ad essere abbastanza altalenante, con la tronista che sembra oramai avere limitato il campo tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, che era stato eliminato a causa dei dubbi della napoletana, è stato richiamato in trasmissione e nella registrazione del 4 gennaio dedicata al Trono Classico ha persino dato l'impressione di essere il favorito in caso di scelta. Teresa, infatti, ...

Uomini e Donne : Dal Corso spiazza con un post romantico su Instagram 'Love Last Forever' : Manca davvero pochissimo al ritorno di Uomini e Donne in tv; oggi andranno in onda le avventure del trono over mentre, a partire da giovedì 10 gennaio, potremo vedere a che punto sono arrivati i concorrenti del trono classico. Durante le feste natalizie, però, i gossip non ci hanno lasciati soli. I vari protagonisti, infatti, hanno generato molto scalpore soprattutto grazie alla loro presenza sui social. Tra i volti del talk show di Maria De ...