Uomini e Donne | Raffaella Mennoia spoilera la location delle puntate in prime time

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/01 : Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si parte da un filmato relativo alle vicissitudini sentimentali di Gemma, vedi la chiusura con Paolo e la riapertura con Rocco, quindi con un secondo video che fa riferimento al post puntata scorso e all’ennesimo battibecco con Tina, questa volta dietro le quinte. Oggi la veterana del programma fa il suo ingresso in studio e parte subito il consueto botta e risposta con Tina, ma ora ha ancora ...

Uomini e Donne Trono Classico - Marta Pasqualato furiosa : lungo sfogo sui social : Uomini e Donne, Marta Pasqualato dopo la sua esperienza al Trono Classico: “All’Università sono rimasta indietro con gli esami ma mi mantengo da sola” La scorsa settimana Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto seguita sui social, aveva annunciato su Instagram di aver intenzione di dedicarsi ad un nuovo progetto. La ragazza, iscritta […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Marta Pasqualato ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia non è interessata a Lorenzo? Scoppia il caso : Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: lei non è interessata al tronista? Prepariamoci a un altro accesissimo confronto tra Lorenzo Riccardi e Giulia Cavaglia! Con le anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo ogni volta che i tira-e-molla sono tutt’altro che finiti. Rassegnatevi. Fino al giorno della scelta sarà sempre così. Soprattutto adesso che Deianira Marzano […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia non è interessata a ...

News Uomini e Donne - Nilufar Addati si deve operare : l’annuncio : Nilufar Addati di Uomini e Donne annuncia che presto si opererà Nilufar Addati è stata tronista di Uomini e Donne un anno fa. E in quella occasione ha conosciuto Giordano Marzocchi, con il quale ha iniziato una bellissima storia d’amore. I due, oltretutto, hanno da poco festeggiato 7 mesi d’amore. Tuttavia la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, poco fa, ha anche fatto una clamorosa ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 gennaio 2018 : Tina definisce Angela - arrampicatrice sociale! : La seconda parte di Uomini e Donne over è davvero scoppiettante. Angela viene definita da Tina Cipollari, arrivista ed arrampicatrice sociale! La dama ha inoltre un forte battibecco con romano! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 8 gennaio 2018: Tina definisce Angela, arrampicatrice sociale! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - Gemma di nuovo ‘bullizzata’. Ma cosa si è disposti ad accettare pur di condurre una prima serata tv? : “cosa è disposta ad accettare una donna di quasi settant’anni per ottenere successo e finire in prima serata su Canale 5″, tra qualche tempo i circoli culturali studieranno il caso Gemma Galgani. Poi se ne occuperà Aldo Grasso, ne discuterà Eugenio Scalfari e perfino Massimo Gramellini, tutti e tre dopo aver visto per la prima volta una puntata di Uomini e Donne. Per gli altri, praticamente quasi 3 milioni di telespettatori ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Armando e Noel Espulsi Dal Programma! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma accusata da Rocco e Tina di essere ossessionata dal successo. Angela abbandona lo studio in lacrime. Armando rivela pubblicamente la sua storia segreta con Noel. Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma spiega le ragioni per le quali ha deciso di lasciare Rocco. Ma Tina la provoca sul suo presunto attaccamento più al successo che all’amore. Roberta decide di non corteggiare più Stefano per le sue ...

Uomini e Donne - trono over : tra Gemma e Rocco è di nuovo passione : La prima puntata dell'anno del dating show di Maria De Filippi torna con la prima parte del trono over.

Uomini e donne - il bacio di Alessio a Luisa e Barbara : la bomba di Gianni Sperti - ecco la verità : Mistero a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi. I protagonisti del mistero? Luisa, Barbara e Alessio. Già, perché quest'ultimo ha sempre detto di essersi baciato con entrambe le dame durante le conoscenze. Ma tutte e due continuano a smentire il racconto. Cosa è successo, dunque. Gianni

Uomini e Donne oggi : Tina Cipollari paragona Gianni a Ilary Blasi : Gianni Sperti di Uomini e Donne come la Blasi? La dichiarazione choc della Cipollari E’ appena terminata la prima puntata del 2019 del Trono Over di Uomini e Donne. E stavolta a far molto discutere è stato il nuovo look sfoggiato da Gianni Sperti. Il motivo? In pratica la conduttrice Maria De Filippi, a inizio puntata, ha subito notato il fatto che Sperti abbia voluto radersi completamente la barba e abbia anche cambiato petTinatura. Ma ...

Uomini e Donne - raptus di Tina Cipollari : bagna Gemma Galgani - lei perde la testa e piange : Lunedì 7 gennaio è tornata in onda la trasmissione Uomini e Donne . Dopo le feste natalizie Maria De Filippi è alle prese con il Trono Over e con la vicenda di Gemma. La pagina ufficiale di Uomini e ...

Gemma e Rocco si sono lasciati?/ Video Uomini e donne - Barbara De Santi lo attacca : 'Sei riprovevole!' : Gemma e Rocco si sono lasciati? Ecco il Video di Uomini e donne del 7 gennaio: i due protagonisti del trono over si diranno addio?

Uomini e Donne - Tina e Gianni diversi : il pubblico nota dei cambiamenti fisici : Uomini e Donne, il pubblico nota dei cambiamenti fisici in Tina Cipollari e Gianni Sperti Il pubblico che segue il Trono Over di Uomini e Donne hanno notato alcuni cambiamenti fisici in Gianni Sperti e Tina Cipollari. I telespettatori hanno iniziato ad avere dei dubbi sui due opinionisti nel corso della messa in onda del […] L'articolo Uomini e Donne, Tina e Gianni diversi: il pubblico nota dei cambiamenti fisici proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : svelata la location del serale (FOTO) : Uomini e Donne news: Raffaella Mennoia dà delle Anticipazioni sul serale Tra circa un mese andrà in onda il serale di Uomini e Donne. E a tal proposito l’autrice storica del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dato delle succose Anticipazioni, che hanno già creato un bel subbuglio mediatico. Cosa ha detto? La donna, giusto poco fa su instagram, ha pubblicato un video in cui ha rivelato quanto segue: “Volevo ...