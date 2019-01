UniCredit | CariParma e Bper Le tre possibili spose di Carige

affaritaliani

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Per Banca, dopo 4 miliardi di rettifiche su crditi in 10 anni e oltre 3,3 miliardi di perdite nell'ultimo quinquennio, si profilano tre potenziali acquirenti:, la favorita per dimensioni e potenziali sinergie derivanti da una razionalizzazione della rete in Liguria, Credit Agricole, a sua volta presente in regione con la controllata Carispezia, oBanca, che però deve prima sciogliere il nodo di un'eventuale acquisizione di Ubi Banca e delle quota di Arca Holding e Banco di Sardegna. Così nonostante la freddezza con cui Jean-Pierre Mustier ha guardato in questi anni al risiko bancario italiano, propriopotrebbe alla fine essere il cavaliere bianco dell'istituto ligure, mentre sembrano perdere consistenza altre ipotesi ventilate in questi giorni, a partire da un matrimonio con Mp Segui su affaritaliani.it