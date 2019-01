Un giornalista e un fotografo dell’Espresso sono stati aggrediti durante una

Roma - militanti di estrema destra aggrediscono un giornalista e un fotografo de L'Espresso : Aggrediti un giornalista e un fotografo delL'Espresso da esponenti dell'estrema destra. Federico Marconi e Paolo Marchetti erano davanti al cimitero del Verano, a Roma, per documentare la commemorazione dell'uccisione dei tre militanti del fronte della gioventù e del movimento sociale uccisi in via Acca Larentia, a Roma. A dare la notizia dell'aggressione il sito de L'Espresso:Alle 14.30 si erano riuniti membri del movimento neofascista ...