Ucciso da auto pirata | il suo cane resta a vegliarlo | ora Lilla ha un nuovo padrone

Roma - incidente mortale : pedone travolto e Ucciso da auto pirata/ Ultime notizie - caccia al conducente : Roma, incidente mortale: pedone 73enne travolto e ucciso da auto pirata, caccia al conducente. Ultime notizie, il suo cane trovato poco distante dal corpo.

Ultrà Ucciso a Milano - indagati otto tifosi del Napoli : individuata la seconda auto : Sono stati sentiti in interrogatori andati avanti per tutto il giorno, come indagati per omicidio volontario, i quattro tifosi napoletani che erano a bordo, assieme ad un minorenne anche lui...

Bimbo di tre anni a Cesena scende improvvisamente dall'auto del padre : investito e Ucciso da un altro veicolo : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, è sfuggito alla sua attenzione, è sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale ...

Bimbo 3 anni scende da auto padre - investito e Ucciso : Un Bimbo di tre anni di origini senegalesi e' morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: l'uomo ha accostato, per motivi non chiari. Il Bimbo, su un seggiolino sul retro, e' sfuggito alla sua attenzione, e' sceso e ha attraversato: una vettura l'ha schivato, un'altra invece l'ha centrato. E' morto poi all'ospedale Bufalini di Cesena. ...

