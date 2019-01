: Breaking News #Trump a leader dem:ipotesi muro acciaio - Cyber_Feed : Breaking News #Trump a leader dem:ipotesi muro acciaio - TelevideoRai101 : Trump a leader dem:ipotesi muro acciaio -

"Stiamo pianificando ora una barriera dipiuttosto che undi cemento. E' una soluzione sia più forte sia meno invadente. Una buona soluzione e made in Usa". Lo scrivesu Twitter svelando un nuovo incontro tra il vicepresidente Pence e idemocratici in Congresso, Pelosi e Schumer,per tentare di trovare un accordo per la fine dello shutdown. Un incontro che il tycoon definisce "produttivo" in cui "sono stati discussi molti dettagli sulla sicurezza del confine".(Di lunedì 7 gennaio 2019)