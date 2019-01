Trivelle | Pecoraro Scanio | “Il Governo smantelli le norme Sblocca Italia Il Golfo di

meteoweb.eu

: Trivelle, Pecoraro Scanio: 'Smantellare norme sblocca Italia' - ottopagine : Trivelle, Pecoraro Scanio: 'Smantellare norme sblocca Italia' - Agenpress : Trivelle. Pecoraro Scanio. 'Governo smantelli norme Sblocca Italia. Golfo di Taranto diventi Area marina protetta'… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “È urgente smantellare ledellofavorevoli alle trivellazioni e agli inceneritori”. Lo dichiara Alfonso, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione Univerde.Secondo, “la più chiara risposta alle giuste richieste di applicare gli impegni contro le trivellazioni petrolifere è il recepimento dei contenuti dei tre quesiti del referendum contro le politiche delRenzi del 2016, in particolare il quesito che permette di delimitare le zone assolutamente vietate da qualunque ricerca di idrocarburi”.La proposta dell’ex Ministro è di far diventare ildi Taranto un’Area marina protetta, “così come chiediamo da tempo, sostenendo la proposta dell’associazione Marevivo. In questo modo potrebbero decadere anche le autorizzazioni sulle quali è difficile ...