Trivelle | ambientalisti ed Emiliano attaccano Di Maio | Il vicepremier | Il Pd diede

Trivelle - ambientalisti ed Emiliano attaccano Di Maio | "Il Pd diede ignobile ok a ispezioni - spero nello stop" : I quattro nuovi permessi nel mar Ionio fanno insorgere le associazioni ambientaliste: "Quel che avevamo contestato ai precedenti governi viene attuato adesso". Il ministro Costa: "Ok obbligato, ma bloccheremo tutto". E Di Maio aggiunge: "Quante bugie, autorizzazioni arrivate prima di me e adesso..."

Trivelle - ambientalisti contro governo : “Nuovi permessi - air gun e concessioni troppo grandi”. Ministro Costa : “Falso” : Nuovi permessi di ricerca per gas e petrolio che fanno infuriare il Movimento No Triv; il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che fa alcune precisazioni in merito alla notizia (che smentisce) di 18 pareri favorevoli che il suo dicastero avrebbe rilasciato in un solo giorno; ancora repliche e controrepliche. Sotto il fronte Trivelle, se il 2018 si è chiuso in piena polemica, il nuovo anno non è partito secondo i migliori auspici. L’ultimo ‘caso’ ...