Trieste | le parole sono importanti E quelle del vicesindaco Polidori ci dicono molto

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Vale la pena rileggere con attenzione il messaggio ormai noto che ildiPaoloha pubblicato su Facebook: “passato in via Carducci, ho visto un ammasso di stracci buttati a terra… coperte, giacche, un piumino, e altro; non c’era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati: da normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto: ora il posto è decente! Durerà? Vedremo. Il segnale è: tolleranza zero!!la voglio pulita!! PSandato subito a lavarmi le mani! E adesso si scatenino i benpensanti, non me frega nulla!!”Cialmeno due figure retoriche che ci aiutano a capire ciò di cui questo messaggio parla davvero. La sineddoche, che esprime la parte per il tutto (in questo caso la coperta per significare la persona che vi si copriva), e la metonimia, che ...