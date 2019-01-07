Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 07-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA; SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALL’ARDEATINA AL BIVIO PER NAPOLI. LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA ALLA BUFALOTTA; SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. DEL LATTE ALLA BUFALOTTA; SEMPRE IN ESTRENA CI SONO CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA VIA CASILINA A VIA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIODORO ALL’ALTEZZA DI VIA ORAZIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE. PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASSIODORO ALL’ALTEZZA DI VIA ORAZIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE. PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. POCO Traffico ANCHE PER LE VIE DELLA CAPITALE. AL TRIONFALE SONO DI NUOIVO PERCORRIBILI: VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA. POCO Traffico ANCHE PER LE VIE DELLA CAPITALE. AL TRIONFALE SONO DI NUOIVO PERCORRIBILI: VIA PIEVE DI CADORE VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. POCO Traffico AL MOMENTO E QUINDI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SU VIA NOMENTANA PERO’ SI RALLENTA VERSO IL CENTRO DA PONTE TAZIO ALLO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST. A CAUSA DEL GHIACCIO CHIUSE ANCORA AL Traffico: VIA EDMONDO DE AMICIS:IN DIREZIONE DI VIALE DELLO ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. POCO Traffico AL MOMENTO E QUINDI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. SU VIA NOMENTANA PERO’ SI RALLENTA VERSO IL CENTRO DA PONTE TAZIO ALLO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST. A CAUSA DEL GHIACCIO CHIUSE ANCORA AL Traffico: VIA EDMONDO DE AMICIS:IN DIREZIONE DI VIALE DELLO ...
Roma - Traffico sulle principali arterie della capitale. Ecco la situazione : traffico normalizzato sulla A24 Roma-Teramo tra Ponte di Nona e Settecamini dopo che si erano registrate code di 2 km in entrata a Roma, a causa dello sbandamento di un'automobile. Il traffico, prima ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI, IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI, IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI, IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:00 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A TUSCOLANA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ; SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOITTO DELLA MAGLIANA DALLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI. RALLENTAMENTI PER UN ...
romadailynews
VAIstradeanas : 19:06 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RF… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 07-01-2019 ore 19:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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