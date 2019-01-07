Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 07-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI, IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 08:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL Traffico INTENSO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST. SU GRA, PER ORA, SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SULLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PROSEGUENDO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, PER IL Traffico INTENSO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALL’ALLACCIAMENTO ALLA TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IL TRAFFFICO STA TORNANDO NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE DEI DISAGI SONO ANCORA PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. NEL CENTRO STORICO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico IN ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA ALL’USCITA PER CIAMPINO ; RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA TUSCOLANA. SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ARTURO GRAF VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 16:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA APPIA NUOVA ALL’ ALTEZZA DI VIA ANNIA REGILLA VESO IL CENTRO. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE Roma A Roma CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE SU PONTE UMBERTO I VERSO VIA ZANARDELLI E SU ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 14:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE CON RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA , E DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A PONTE CAVOUR VERSO PONTE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE REGINA MARGHERITA E PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA, E SULLA STESSA PIAZZA ADRIANA Traffico CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10:00 (Di lunedì 7 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SU GRA Traffico INTENSO E RALLENTATO: TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI, IN CARREGGIATA ESTERNA: FRA VIA PRENESTINA E LA A24, MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, FRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE CENTRO RALLENTATE ANCORA: VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, VIA NOMENTANA, DA VIA ETTERE RomaGNOLI A VIA VAL TROMPIA. SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO: DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’E DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL GRA IN USCITA. PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN DIREZIONE CENTRO LUNGO VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE E SU VIA DI ...
romadailynews
PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Bruno Velani, intero tratto, possibili difficoltà di circolazione causa #ghiaccio - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Via Casilina intersezione Via di Torre Spaccata possibili difficoltà di circolazione causa #ghiaccio prudenza alla guida - romadailynews : Traffico Roma del 07-01-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 09:20 MG… -
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