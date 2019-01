Tottenham-Chelsea su DAZN | come seguire la gara di Carabao Cup gratis

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

Inghilterra - Coppa di Lega : il Tottenham batte l'Arsenal - Chelsea di misura sul Bournemouth : Completato il quadro delle sfide dei quarti di finali della Coppa di Lega inglese. Notte di lusso per la "seconda" Coppa nazionale di Sua Maestà, impreziosita dal North London Derby tra Arsenal e ...

EFL Cup : al Tottenham il derby di Londra - Chelsea avanti di misura [FOTO e VIDEO] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Premier - United-Arsenal : 2-2. Vince il Tottenham. Chelsea k.o. con i Wolves : Vittorie per Liverpool e Tottenham, pari tra Manchester United e Arsenal, sconfitta per il Chelsea, pari per il Fulham di Ranieri contro il Leicester nella 15ª giornata infrasettimanale di Premier ...

Premier League : tris per Liverpool e Tottenham - scivola il Chelsea : Nella serata di Premier League, fa notizia la caduta del Chelsea di Sarri a Wolverampton. I Blues si portano in vantaggio al 18′ con Loftus-Cheek, ma nel secondo tempo subiscono il ritorno dei padroni di casa, che ribaltano il match con le reti di Jimenez e Jota. Il Liverpool mantiene la scia del City (a +2), vincendo a Burnley in rimonta: apre Cork al 54′, poi i Reds reagiscono furiosamente e operano il sorpasso tra il ...

Kovacic - niente ritorno al Real Madrid : Chelsea e Tottenham pronti all'assalto : Secondo il sito del quotidiano madrileno AS, infatti, il club campione d'Europa e del mondo non intende riportarlo a casa, non solo per il rendimento, ma anche per i rapporti non buoni con il suo ...

Premier League - Sarri vince il derby con Ranieri : Chelsea-Fulham 2-0. L'Arsenal batte il Tottenham : Maurizio Sarri si aggiudica il derby italiano della panchina in Premier League, battendo Claudio Ranieri: Chelsea-Fulham, uno degli innumerevoli derby di Londra validi per la Premier League, 14/a ...

Tottenham - Pochettino : “Siamo pronti a battere l’Inter - il Chelsea ci ha caricato” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match contro l’Inter di Spalletti. Leggi anche —> le parole di Spalletti nel post gara di Inter-Frosinone La partita sarà fondamentale per il passaggio del turno e, sebbene la classifica non veda gli inglesi in buone condizioni, […] L'articolo Tottenham, Pochettino: “Siamo pronti a battere ...

Tottenham-Chelsea - Sarri : 'Partita scadente - sconfitta meritata. L'Inter non dovrà sbagliare l'approccio' : Il Tottenham spezza l'incantesimo Sarri, interrompe il record dell'allenatore italiano imponendogli la prima sconfitta in Premier League e lancia un messaggio alL'Inter in vista della partita di ...

Chelsea - interrotto il record di Sarri : il Tottenham vince 3-1 : L'incantesimo si spezza: Maurizio Sarri perde la sua prima partita in Premier League, contro i rivali cittadini del Tottenham. Dopo 12 risultati utili consecutivi, il Chelsea cade a Wembley contro gli ...

Premier League - il Chelsea spazzato via dal Tottenham : prima sconfitta in campionato per Sarri [VIDEO] : Scontro al vertice e derby in quel di Londra. Il Tottenham di Mauricio Pochettino ha ospitato il Chelsea dell’altro Maurizio, “The Banker” Sarri. Al 4-2-3-1 degli Spurs si oppone il 4-3-3 dei Blues, ma i numeri in questo caso contano poco e sono i padroni di casa a passare già all’8′ con Alli, abile a insaccare di testa su punizione dalla destra di Eriksen. La squadra di Pochettino è straripante e annichilisce ...