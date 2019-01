Top ten degli album e dei singoli | stravincono gli artisti italiani

STop in Europa all’algoritmo di Facebook che tenta di prevenire i suicidi : Facebook (Getty Images) L’algoritmo che analizza i post su Facebook per cercare di individuare e prevenire situazioni che potrebbero sfociare in un suicidio non è più attivo in Europa. La possibilità di utilizzare l’algoritmo nel vecchio Continente è stata interrotta a causa delle speciali protezioni sulla privacy personale introdotte dal regolamento sulla protezione dei dati generali (Gdpr), che impone agli utenti di fornire un consenso ...

Cies - i 100 giocatori più costosi : nella Top ten c'è Dybala - non CR7 : TORINO - Il Cies , l'osservatorio calcistico con sede in Svizzera, ha stilato la classifica dei 100 giocatori che hanno il valore di mercato più alto al mondo. nella graduatoria l'unico giocatore del ...

Ranking Atp tennis - la classifica aggiornata : Marco Cecchinato al Top della carriera - 5 azzurri nella Top100 : Siamo ormai ai nastri di partenza del primo Major della stagione, l’Australian Open 2019, per cui è tempo di andare a controllare come si sta dipanando il Ranking ATP dopo i primi tornei della stagione. Al comando tutto rimane immutato, con Novak Djokovic che veleggia tranquillamente in prima posizione, inseguito da Rafa Nadal e Roger Federer, con Alexander Zverev pronto a puntare al trono in questa nuova annata. Per quanto riguarda i ...

Trapani : mistero dello sposo mancato - si attende esito auTopsia corpo bruciato : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - E' ormai un giallo il mistero dello sposo 'mancato' di Salemi, piccolo centro del trapanese, dove dal 29 dicembre non si hanno notizie di Francesco Ciaravolo, agricoltore di 48 anni, che non si è presentato al suo matrimonio. Sabato è stata rinvenuta la sua auto, una Me

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Slittino – Singolo femminile : Voetter torna nella Top ten a Konigssee : Voetter torna nella top ten del Singolo femminile: è decima a Königssee. Vince in rimonta Julia Taubitz, 13ª Sandra Robatscher Vince Julia Taubitz e per come si era messa era una vera sorpresa. Nel Singolo femminile di Königssee va in scena una gara molto strana, fortemente condizionata dalla neve e da una pista non in condizioni ottimali che ha penalizzato le atlete partite con il pettorale più alto, cioè le migliori della start ...

Jason Momoa guida la Top ten degli uomini più belli del 2018 secondo TC Candler : Come ogni anno, anche nel 2018, la giuria di critici indipendenti TC Candler ha stilato la lista dei 100 uomini più belli del mondo. Di seguito vi presentiamo la top ten....Continua a leggere

Tennis - Marco Cecchinato avanza a Doha : “Giocato un match solido. La semifinale? Berdych è un Top player” : Marco Cecchinato ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha: la bella vittoria sul serbo Dusan Lajovic ha permesso all’azzurro di passare il turno sul cemento della capitale del Qatar e di salire al numero 18 del ranking ATP ottenendo così il suo best ranking. Il siciliano, che domani se la vedrà contro il ceco Thomas Berdych, ha disputato un’ottima partita contro un avversario comunque insidioso e ...

Neymar il calciatore che vale di più. Cristiano Ronaldo fuori dalla Top ten : ... 25 milioni, di Kylian Mbappé, il ventenne attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese che sta scalando la classifica dei giocatori più costosi del mondo. Mbappé è il secondo con un ...

'Top ten Parolacce' - il 2018 degli insulti : Nella classifica delle parolacce che hanno segnato la cronaca nazionale e internazionale entrano ai primi posti anche Dolce&Gabbana per le frasi trash contro la Cina e una meno nota stagista della ...

Top&Flop coppie dello sport – Dal nuovo grande amore di Valentino Rossi alla crisi matrimoniale di Boateng : gli ”amori sportivi” promossi e bocciati del 2018 [GALLERY] : Tra sport e vita privata, tiriamo un bilancio degli amori degli sportivi in questo 2018: le coppie top e le coppie flop che sono state protagoniste dell’anno che sta per terminare Il 2018 si sta per concludere ed è ora di tirare un bilancio anche della vita privata degli sportivi. In quest’anno, costellato di eventi che ci hanno fatto patire (vedi l’assenza della Nazionale di calcio dai Mondiali di Russia 2018), ma anche ...

Top ten del 2018 : vince la Valsesia degli scambi di coppia : Poi soprattutto tanta cronaca nera, a cominciare dalle tragedie avvenute in strada. Top ten del 2018: al primo posto gli scambi di coppia E' un articolo dedicato agli scambi di coppia in zona quello ...

Top&Flop ATP 2018 – Da Fognini a Kyrgios : promossi e bocciati del tennis maschile : Top&Flop ATP 2018, l’Italia tennistica può sorridere al termine di questa annata, un po’ meno sorridenti invece Kyrgios e Rublev Il 2018 tennistico va in archivio ed il seeding ATP si proietta già ai tornei del nuovo anno, con un occhio di riguardo per gli Australian Open che apriranno l’annata degli slam. Prima di guardare al futuro però, è giusto dare un’occhiata anche a quanto accaduto nell’annata ...