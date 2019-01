Tim e Vodafone | le imperdibili offerte di gennaio con 50 Giga e minuti

Il penulTimo Vodafone Happy New Year regala un bestseller su IBS : Sta per chiudersi l'iniziativa Happy New Year di Vodafone, che nel suo penultimo giorno regala un best seller a scelta da scaricare da IBS. L'articolo Il penultimo Vodafone Happy New Year regala un bestseller su IBS proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Tim - Vodafone - Wind : offerte attivabili online a partire da 8 - 99 euro al mese : Il 2018 ci ha regalato un anno molto interessante dal punto di vista della telefonia mobile: l'arrivo delle low cost ha rivoluzionato tutto, diminuendo e di molto le tariffe mensili, con evidenti benefici per gli utenti. Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile sono solo alcune delle low cost che hanno avuto un notevole successo commerciale, ed i brand principali hanno deciso anche loro di adattarsi al mercato, promuovendo interessanti offerte a prezzi ...

Subito rimodulazioni Vodafone e Tim nel 2019 : batosta linea fissa : Il 2019 si è aperto con una serie di rimodulazioni Vodafone e TIM per quanto riguarda la linea fissa, come riportato dal portale 'bufale.net'. Partiamo proprio dalle modifiche unilaterali che hanno interessato il gestore rosso, nell'ambito delle soluzioni tariffarie IperFibra e Vodafone One. C'è un'aggravante che pende sulla questione: per molti clienti si è trattato del secondo aumento in meno di un semestre (l'avviso è stato diramato in ...

Vodafone migliore operatore in Italia secondo Altroconsumo : seguono Tim - Wind-Tre e Iliad : Una recente indagine eseguita dalla nota rivista di informazione 'Altroconsumo', con i risultati esposti sulla sezione 'Inchieste' di gennaio 2019, sostiene come Vodafone sia il migliore operatore telefonico Italiano. I parametri di valutazione hanno riguardato in particolar modo la velocità in download, quella in upload e il tempo di apertura delle pagine browser. Dopo l'indagine di OpenSignal di ottobre 2017, anche 'Altroconsumo' conferma come ...

Configurazione modem libero per Vodafone - Tim - Wind Tre : guide e contatti assistenza per ogni operatore : A 2019 iniziato, giusto ritornare sulle modalità di Configurazione del modem libero per ogni operatore, da Vodafone, a TIM, a Wind Tre ma anche per altri brand che erogano servizi di connettività per la linea fissa di casa. A dicembre abbiamo avuto modo di sottolineare come la possibilità di usufruire di un router proprio in luogo di quello dell'operatore appunto sia stata garantita dall'ultima delibera AGCOM n.348/18/CONS ma in fin troppi ...

Quanto è migliorata la copertura di rete Vodafone - Tim e Wind Tre nel 2018 : migliori città italiane per connettività : Quali città italiane hanno la migliore copertura di rete e soprattutto nel 2018 (che abbiamo appena lasciato alle spalle) i vettori mobili Vodafone, TIM e Wind Tre sono riusciti a far crescere i loro servizi di connettività rispetto al 2017? A tal proposito è disponibile l'ultima rapporto AGCOM che analizza i dati presenti nello strumento MisuraInternetMobile.it, normalmente utilizzato dagli italiani per verificare la qualità della ...

Sms anonimi : i codici segreti da usare/ Procedura disponibile per Tim - Wind - 3 Italia e Vodafone : Sms anonimi: i codici segreti da usare per inviare messaggi senza svelare il numero di telefono. Procedura disponibile per TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone.

Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019 : una mano a Vodafone - Tim - Iliad e Wind Tre da AGCM : La rete 5G in Italia deve svilupparsi e come conseguenza, Nuove antenne e più in generale impianti, dovranno essere installati da Vodafone, TIM, Iliad ma anche da Wind Tre. Allo stesso tempo sono in corso attualmente anche delle opere di miglioramento della copertura attuale con il 4G, in particolare per l'ultimo arrivato Iliad e pure per Wind Tre (sempre impegnata nell'unificazione del segnale per l'operatore unico). Innegabile tuttavia è come ...

Quanto è vera la rivoluzione Iliad Italia a fine 2018 - la copertura Vodafone e Tim un lontano miraggio : Fu vera rivoluzione per Iliad Italia nella seconda parte del 2018? Senza attendere i posteri per l'ardua sentenza, possiamo commentare i risultati del quarto operatore Italiano, anche sulla base di due ultime inchieste dell'associazione dei consumatori Altroconsumo. Quest'ultima sottolinea la portata innovativa del brand da una parte ma non può fare a meno di far notare la grande pecca dell'ultimo arrivato nella telefonia mobile nostrana per la ...

Velocità mobile Tim - Vodafone - Wind e Tre : i dati di AGCOM : Anche quest’anno AGCOM ci fa sapere quali sono le Velocità delle connessioni mobili di Vodafone, Tim, Wind e Tre grazie alla campagna di misurazioni condotta da aprile ad agosto di quest’anno nell’ambito del progetto Misura [...] L'articolo Velocità mobile Tim, Vodafone, Wind e Tre: i dati di AGCOM è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

OtTimo rilancio di Vodafone con Samsung Galaxy S9 e tanti Huawei in promozione a Capdonanno : Sono praticamente ufficiali da oggi alcune proposte riguardanti le promozioni Vodafone ottimizzate su determinati smartphone, soprattutto nel caso di Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. La scelta da parte della compagnia telefonica appare chiara, con la ferma volontà di agevolare il pubblico che ha una capacità di spesa differente, a seconda delle proprie esigenze. Vediamo dunque quali sono i vari prezzi fissati dallo stesso operatore per chi ...

Vodafone Happy Friday regala 2 film Disney su CHILI per l'ulTimo venerdì dell'anno : Vodafone Happy Friday regala un buono da 10 Euro per noleggiare due film Disney sul sito CHILI in occasione dell'ultimo venerdì del 2018.

Promozioni Tim - Vodafone - Wind - le offerte di fine 2018 a partire da 6 - 99 euro : E' sempre tempo di offerte, in particolar modo riguardo la telefonia mobile: i protagonisti di questo fine 2018 sono sicuramente i brand principali, come Tim, Vodafone e Wind. D'altronde, l'enorme successo commerciale raccolto dalle low cost come Iliad, Kena Mobile e Ho.Mobile ha spinto i brand prima menzionati a promuovere offerte vantaggiose, in grado di eguagliare in prezzo e servizi quelle lanciate dalle low cost. E' il caso di Tim, che nel ...