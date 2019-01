Terremoto Etna | pianista cieco si mette in salvo da solo | l’incredibile storia a lieto

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Ci sono storie che sembrano trame di un film: come quella di Giovanni Caloria, 79 anni,che, nella notte di Santo Stefano, durante ildi magnitudo 4.8 che ha interessato l’, si è salvato daL’uomo è riuscito ad aprire la porta di casa a Pennisi, frazione di Acireale. La sua abitazione è al momento inagibile, ma tre giorni fa i vigili del fuoco di Catania hanno recuperato materiale per lui ‘preziosissimo’: due pianoforte, libri e spartiti in Braille.Giovanni Caloria, tre lauree, docente per oltre 30 anni di letteratura e filosofia in un liceo di Milano, da pensionato, è tornato nella sua natia Sicilia, alle falde del vulcano attivo più alto d’Europa, per coltivare la sua grande passione: la musica. Separato, ha una nuova compagna che vive a Modena. La notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi era in casa da ...