Tagli oltre il 30% sull' assegno previdenziale dei beneficiari di quota 100

Apple Taglia stime vendite per maggiore debolezza Cina. Tonfo futures Usa - Dow Jones scivola di oltre 400 punti : I futures sul Dow Jones anticipano un Tonfo superiore ai 400 punti, in apertura, dopo l'annuncio di Apple, che ha tagliato le stime sulle vendite, a causa delle difficoltà contro cui si sta imbattendo ...

Manovra - ecco cosa c'è nel maxiemendamento : previsto anche un Taglio da oltre 5 mld agli investimenti : Il governo Conte si appresta a chiudere il capitolo Manovra. Il voto al testo definitivo è previsto per stasera alle 20:30, ma la discussione generale sul testo è già cominciata, seppur tra molte polemiche. Deputati e Senatori dovranno esprimersi sul cosiddetto maxiemendamento presentato dall'esecutivo, che sostituirà in toto il testo dell'articolo 1 della Manovra economica per il 2019. Un cambio di rotta radicale ...

Quota 100 e reddito - ecco cosa cambia Pensioni d’oro - Tagli oltre i 100 mila euro : )Pensioni e Quota 100: si parte ad aprile, no al cumulo con redditi da lavoro. Riduzione (per i prossimi 5 anni) ai trattamenti più alti. E sul reddito di cittadinanza i vincoli sono il conto in banca e l’Isee

Manovra - blocco dell'adeguamento per le pensioni oltre 1.500 euro - Ecco i Tagli previsti per quelle doro : Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'...

Manovra da approvare entro Natale. Tagli da oltre 10 mld. Reddito e 'quota 100' - per privati - partiranno ad aprile : Taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese. Sforbiciata a quelle sopra i 100mila l'anno. Aumenti dell'Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 in 2021 e 2022. ...

Quota 100 e reddito - ecco cosa cambia Pensioni d'oro - Tagli oltre i 100 mila euro (fino al 40%)|Tari in bolletta - come la tv : )Pensioni e Quota 100: si parte ad aprile, no al cumulo con redditi da lavoro. Riduzione (per i prossimi 5 anni) ai trattamenti più alti. E sul reddito di cittadinanza i vincoli sono il conto in banca e l'Isee

Asia Argento guarda oltre il #MeToo e Fabrizio Corona : "Ho altre batTaglie da fare" : Per Asia Argento il #MeToo è acqua passata. Lo dice chiaramente in un'intervista su Maxim. L'attrice parla del movimento e degli strascichi che ha avuto: "Mi ha insegnato che ci sono altre battaglie da fare in questo momento per la mia sopravvivenza. E che io, che mi sono sempre sentita una guerriera, non sono niente e che, lo sapevo, non ho alcun potere. La mia parola lo ha avuto, forse, ma tutto questo mi ha insegnato che ci sono altre ...

Pensioni d'oro - M5s : Taglio dal 10 al 40% per la parte oltre i 90mila euro per 5 anni : Un taglio per cinque anni, dal 10% al 40%, per le cosiddette Pensioni d'oro, superiori ai 90mila euro. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.

[Il punto] C'è l'accordo sulle pensioni d'oro : Tagli dal 10 al 40 per cento. Il maxi Taglio per i pensionati oltre i 500mila euro : Si cerca di tirare una volta per tutte le somme sulle modifiche da introdurre nel sistema pensionistico. In particolare si delinea la disciplina per il taglio alle pensioni d'oro e l'applicazione ...

Manovra - Pensioni d’oro : ipotesi Taglio oltre i 150mila euro. Attese le misure per le imprese : Al di sopra di quella soglia scatterebbero veri e propri tagli. A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. Oggi vede i sindacati dopo un nuovo vertice di governo...

Manovra - il governo verso la fiducia. Salvini : "Ma nessun Taglio oltre lo 0 - 2%" : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria, il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli affari ...

