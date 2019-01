Svolta Ferrari | Arrivabene saluta | Binotto nuovo team principal

F1 - Svolta storica per la Ferrari : nel prossimo Mondiale la scuderia cambierà… denominazione : Nella entry list ufficiali resa nota dalla Federazione Internazionale, il team di Maranello si chiamerà ‘ scuderia Ferrari Mission Winnow’ svolta storica per la Ferrari in vista del prossimo Mondiale 2019, il team di Maranello infatti cambierà denominazione . Secondo quanto riportato sulla entry list pubblicata dalla FIA, il nome completo sarà ‘ scuderia Ferrari Mission Winnow’, sponsor già piazzato sulle proprio ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Ferrari - serve una Svolta in vista del 2019. Nelle ultime gare Cavallino retrocesso a terza forza : Siamo all’atto conclusivo. Sta per calare il sipario sulla stagione 2018 di Formula Uno. I verdetti sono stati già emessi: il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. Ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, si correrà con motivazioni diverse, non finalizzate al punteggio di una graduatoria ma alla soddisfazione personale. Lo spirito competitivo di ogni pilota sarà benzina per il proprio motore, per regalare ...