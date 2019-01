Svolta Ferrari | Arrivabene saluta | Binotto nuovo team principal

Svolta Arrivabene : dall’addio alla Ferrari ad amministratore delegato della Juventus - il manager si reinventa : Maurizio Arrivabene potrebbe avere un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus dopo l’addio alla Ferrari svelato nelle scorse ore Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della Ferrari, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto dal “cavallino” in favore di Binotto, ingegnere che prenderà il suo posto ai box. Il futuro di Arrivabene però non dovrebbe essere distante dal mondo dello sport, dato che ...

Svolta Ferrari 2019 : lascia Arrivabene - Binotto nuovo team principal : Il 2019 della Ferrari parte con la Svolta. Mattia Binotto, il papa' della SF71H, la monoposto della scorsa stagione con cui Sebastian Vettel aveva fatto sperare i tifosi nella prima parte del 2018, prendera' il posto di Maurizio Arrivabene alla guida della scuderia di Maranello nelle vesti di team principal. Secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex uomo della Philip Morris, questa mattina non presente nei suoi uffici nella sede ...

