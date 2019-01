Supercoppa italiana | il Codacons diffida la Rai | “non deve trasmettere la partita”

Biglietti Supercoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Supercoppa italiana in Arabia Saudita - Tommasi : 'Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare lì' : 'Non sono stati i calciatori a scegliere di giocare la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita'. Damiano Tommasi, presidente dell'associazione italiana calciatori, interviene così nella ...

Supercoppa italiana - giallo sul sondaggio “scomparso” di Radio 1 contro la disputa di Juve-Milan : Supercoppa Italiana, nelle ultime ore sta facendo discutere un sondaggio di Radio 1 Sport che è stato rimosso sorprendentemente E’ giallo sul sondaggio fatto sui social di Radio 1 Sport sulla partita di Supercoppa che si giocherà il 16 gennaio a Jedda in Arabia Saudita. Sull’account twitter di Radio 1 Sport è partito un sondaggio ieri mattina nel quale si chiedeva ai followers se la Lega Calcio dovesse ripensarci, dopo le ...

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita - con tribuna per soli maschi : La tribuna sarà divisa in due settori: uno, «families», dove possono prendere posto sia gli uomini che le donne e l’altro, «singles», riservato agli uomini. Così sarà diviso il pubblico della finale della Supercoppa italiana, che si giocherà mercoledì 16 gennaio allo stadio King Abdullah Sports City Stadium, a Gedda, in Arabia Saudita. È accettabile che in una partita disputata fra due squadre di calcio nostrane, Juventus e Milan, possano ...

Supercoppa italiana 2018 in Arabia Saudita : il caso donne allo stadio e le polemiche spiegate bene : L'Italia è il secondo paese fornitore dell'Arabia Saudita nell'unione europea dopo la Germania, e l'ottavo al mondo. È evidente che tornare indietro e non giocare là, a questo punto, metterebbe la ...

Calcio - Supercoppa italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...