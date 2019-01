Sulla Sea Watch alcune migranti hanno iniziato a rifiutare il cibo

Sulla Sea Watch alcuni migranti hanno smesso di mangiare : Roma, 7 gen., askanews, - alcuni dei 49 migranti a bordo da quasi tre settimane della nave dell'ong Sea Watch hanno smesso di mangiare, mentre altri vengono curati per disidratazione. Lo ha detto il ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio Sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Di Maio vs Salvini 'Prendiamo donne e bimbi della Sea Watch'/ Boldrini 'Propaganda Sulla pelle dei migranti' : Di Maio vs Salvini "Prendiamo donne e bambini della Sea Watch". Boldrini "Propaganda sulla pelle dei migranti. Lite all'interno del governo

Giuseppe Conte - retroscena clamoroso : "Pressioni dall'Unione europea Sulla Sea Watch - e lui..." : Lo zampino di Giuseppe Conte sulla Sea Watch e l'uscita di Luigi Di Maio? Il premier era uscito allo scoperto, Giuseppe Conte, già con l'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, in cui confessava la stima per la cancelliera Angela Merkel e gli ottimi rapporti con il Commissario Ue Jean-Claude Jun

Gli ultimi deliri di Di Maio e Salvini Sulla Sea Watch : Un crowdfunding per sostenere le spese legali dell’Orlando furioso nel ricorso alla Consulta contro il decreto insicurezza, come va chiedendo il mio amico Giuliano, è un’idea così pannellian-donchisciottesca (penso che l’accostamento gli garbi) che l’appoggio in pieno. Adesso vedo se trovo i picciol

Di Maio Sulla Sea Watch : «Malta faccia sbarcare donne e bambini - li prendiamo noi» : La nave si trova al largo delle acque maltesi da due settimane, ha avuto il consenso di avvicinarsi a La Valletta per ricevere rifornimenti. Missione per portare cibo

Roberto Saviano contro Matteo Salvini Sulla chiusura dei porti alla Sea Watch 3 e alla Sea Eye : "Pagliaccio - apri i porti" : Roberto Saviano, con un video e un post su twitter interviene sul caso della Sea Watch 3 e della Sea Eye, navi umanitarie con a bordo migranti e ancora senza porto. "Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. apri i porti. Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! #seaWatch #Seaeye", ha scritto su twitter.Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare ...

Migranti - scontro de Magistris-Salvini Sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

Dallo stop totale al contante all'espulsione dei mafiosi dall'Italia : le proposte dei cittadini Sulla piattaforma M5S Rousseau : Dall'introduzione del reato di "apologia di mafia" alla "eliminazione graduale del denaro contante"; dalla revoca della cittadinanza italiana per coloro che si macchiano di "reati contro lo Stato" (come mafia, corruzione di pubblici ufficiali, ecc.) alla "perdita della potestà genitoriale per i condannati ad associazione a delinquere e collaboratori anche senza prole". Passando per il controllo dei conti correnti "degli ultimi 10 anni" di ...

The First : 5 cose da sapere Sulla nuova serie 'spaziale' con Sean Penn : The First, letteralmente significa il primo (o la prima). E poteva intitolarsi altrimenti la serie che segna il debutto di Sean Penn da protagonista in una produzione tv? Ideata da Hulu e trasmessa in Italia su Timvision in streaming a partire dal 19 dicembre, The First è infatti destinata a passare alla storia almeno per aver fatto capitolare il due volte Premio Oscar Penn. Chissà che a convincerlo non sia stata - sottotraccia - il successo ...

Europa League - conclusa la prima fase : i bookmakers puntano Sulla finale Chelsea-Napoli : I bookies propongono ottime quote per la sfida tra il Napoli di Ancelotti e il Chelsea dell’ex Sarri in finale di Europa League Una ha dominato il girone di appartenenza, l’altra è arrivata ai sedicesimi di Europa League passando per la Champions. Cammini differenti a parte, Chelsea e Napoli sono le due grandi favorite per il trionfo in Europa League e accendono una lampadina nella mente dei bookmaker. Gli analisti Sisal ...

Ragusa - oggi convegno Sulla filiera lattiero casearia : “Qualità, sicurezza e sostenibilità della filiera lattiero casearia” è il titolo del convegno che si terrà a Ragusa. Presente l’assessore Edy Bandiera

Seat punta forte Sulla connettività 5G : concept Cristobal fa il pieno di sicurezza hi-tech : BARCELLONA - La connettività non è esclusiva del mondo della telefonia, ma rappresenta pure il futuro delle quattro ruote. Perché più è rapido il passaggio di...