Stati Uniti e Cina riprendono i colloqui sul commercio | i dossier sul tavolo

Un giudice della Corte Suprema del Venezuela è fuggito negli Stati Uniti : Christian Zerpa, uno dei giudici della Corte Suprema Venezuelana, è scappato dal Venezuela trovando ospitalità con la sua famiglia negli Stati Uniti. Zerpa ha detto di essere fuggito in polemica con il presidente Venezuelano Nicolás Maduro, accusandolo di avere tenuto

Dazi - Cina e Stati Uniti tornano a trattare per evitare la guerra commerciale : ...cinesi sono sottoposti a una crescente pressione per scendere a compromessi" poiché la crescente volatilità dei mercati finanziari e i timori di un improvviso rallentamento stanno colpendo l'economia ...

La Nasa ha invitato il capo della Roscosmos negli Stati Uniti - ma è sotto sanzioni : Roma . In cielo, nello spazio, la Guerra fredda era già finita prima che in Terra cadesse il Muro di Berlino. Dagli anni Settanta, l'agenzia spaziale americana, che già si chiamava Nasa, e quella ...

Usa - in coma da 14 anni partorisce un bimbo negli Stati Uniti. Indagine per stupro : Washington - Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bimbo perfettamente sano lo scorso 29 dicembre. La notizia, anticipata dalla Cbs, è stata confermata dalla struttura nella quale la ...

Stati Uniti : Powell - Fed pronta a cambiare politica sui tassi se necessario : Washington, 04 gen 21:31 - , Agenzia Nova, - La Federal Reserve , Fed, è pronta a cambiare rotta se le condizioni finanziarie dovessero richiederlo: lo ha dichiarato venerdì il presidente... , Was,

Stati Uniti : aumentano i posti di lavoro a dicembre - crescono gli stipendi : Secondo gli analisti l'impennata dell'occupazione mostra come l'economia statunitense goda di buona salute, nonostante i timori di un rallentamento che ha danneggiato il mercato azionario negli ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Militare USA svela come gli Stati Uniti hanno ingannato Siria e Russia - : Il colonnello dell'esercito americano in pensione Douglas MacGregor su Fox News ha detto che il ritiro delle truppe americane dalla Siria è un "passo astuto", il quale la Russia avrebbe litigato con i suoi alleati nella regione.Secondo McGregor, la Russia ha da tempo stabilito relazioni con la Turchia, l'Iran e i ribelli Siriani, e il ritiro delle truppe americane la costringerà a scegliere tra loro.--"Dobbiamo lasciare la Siria del Nord il ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina : Dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Stati Uniti : Nancy Pelosi non esclude impeachment contro Trump : ... aggiungendo però che "non dovremmo accusare per una ragione politica, e non dovremmo evitare l'impeachment per una ragione politica". I Democratici sono Stati cauti nel menzionare la parola "...

Il ritorno negli Stati Uniti dell'italoamericana Nancy Pelosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Shopping natalizio da record negli Stati Uniti : 850 miliardi di dollari trainati da moda e online : ... la diminuzione di di 8,3 punti registrata dalla Conference Board in dicembre, che porta l'indice a quota 128,1, sarebbe stata generata dai timori che un rallentamento dell'economia globale, ...

Stati Uniti : positivo il PMI manifatturiero a dicembre : Nel mese di dicembre il PMI manifatturiero degli Stati Uniti è salito a 53,8 punti rispetto ai 53,9 della stima flash diffusa a metà dicembre e si confronta con i 55,3 punti del mese di novembre. E' ...