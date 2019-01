Speciale energia | emiratina Masdar prevede raddoppio capacità produzione da rinnovabili

Speciale energia : ministro Economia libico al Issawi - modificare sussidi per il carburante : Tripoli, 02 gen 14:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell' Economia del governo di Accordo nazionale libico , Ali al Issawi , ha affermato che è necessario " modificare il sostegno... , Lit,

Speciale energia : intesa Eni e Città del Vaticano per l'economia circolare : Roma, 21 dic 14:00 - , Agenzia Nova, - La compagnia energetica Eni e il governatorato dello Stato della Città del Vaticano hanno siglato ieri un'intesa per l'economia circolare.... , Com,