Solfiti oltre i limiti di legge | richiamato spumante Fior d’Arancio Colli Euganei Docg

fanpage

: Cadoro richiama spumante Fior d’Arancio Colli Euganei Docg: solfiti oltre i limiti di legge ma in un limitato numer… - informazionecs : Cadoro richiama spumante Fior d’Arancio Colli Euganei Docg: solfiti oltre i limiti di legge ma in un limitato numer… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Sul sito dei supermercati Cadoro è apparso un avviso relativo a un lotto di. Nel prodotto si segnalanodima in un limitato numero di bottiglie. Si stima che il 90 percento di bottiglie sia già stato stappato. Rischio per allergici.Continua are