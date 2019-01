Sky Cinema Hits diventa Disney Pirati dei Caraibi

Lunedi 7 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Puoi baciare lo sposoAntonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si e' innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in...

Domenica 6 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : La Forma dell'acquaElisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa e' legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la societa', e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in ...

Sabato 5 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Bob&Marys - Criminali a domicilioRoberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un'autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili: l'unica trasgressione che Roberto si concede sono le conversazioni via baracchino CB in cui racconta di trovarsi con il suo camper in varie parti d'Italia, rimanendo ...

Venerdi 4 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : C'est La Vie - Prendila come vieneMax e' un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L'ultima corve'e e' un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un'e'quipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del 'bel parlare',...

Giovedi 3 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : SuburbiconGardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, e' sempre con loro, per aiutare in casa. L'apparente tranquillita' della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un...

Mercoledi 2 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Avengers: Infinity WarSei gemme elementari permettono a chi le possiede di raggiungere l'onnipotenza. E' l'obiettivo di Thanos, che come correttivo alla sovrappopolazione, vuole sterminare meta' dell'umanita'. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno fermarlo. I fratelli Russo firmano un film che ha tutto quello che gli altri Marvel movie non...

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani - su Sky Cinema 1 i quattro vecchini volano fino in Argentina : Una nuova indagine, ma la novità del secondo film-tv de I delitti del BarLume in onda questa sera, 1° gennaio 2019, alle 21:15 su Sky Cinema 1, è la location. I quattro vecchini protagonisti della serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi si spostano infatti a Buenos Aires, in Argentina.I delitti del BarLume-Hasta pronto Viviani, la trama ...

I Delitti del BarLume - stasera su Sky Cinema «Hasta pronto Viviani!» : Dopo Il Battesimo di Ampelio, la prima delle nuove storie de I Delitti DEL BarLume,arriva a Capodanno il secondo appuntamento con l’ormai familiare e a volte letale provincia toscana della serie di gialli a tinte...

Sky Cinema Shrek HD con la saga dedicata al simpatico orco verde : Da martedì 1 a domenica 6 gennaio impazza la Shrek mania su Sky Cinema Hits con 3 film della saga dedicata al simpatico orco verde e IL GATTO CON GLI...

Martedi 1 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : I delitti del BarLume - Hasta Pronto Viviani | PRODUZIONE ORIGINALE SKYDodicesima commedia targata Sky, tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, con Filippo Timi. Mentre Massimo e' sparito in Argentina, l'omicidio di un latitante sconvolge Pineta.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Nelle piaghe del tempoOprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine in un classico fantasy sull'adolescenza targato Disney. Un trio di ragazzini viaggia ...

Lunedi 31 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Nelle pieghe del tempoOprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine in un classico fantasy sull'adolescenza targato Disney. Un trio di ragazzini viaggia nello spazio per ritrovare un astrofisico scomparso. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Tre manifesti a Ebbing, MissouriMildred...

Domenica 30 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Tre manifesti a Ebbing, Missouri Mildred Hayes non si da' pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti...

Sabato 29 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Il sole a mezzanotte - Midnight Sun A dieci anni di distanza dalla sua fuga in Occidente, un incidente aereo riporta in Russia un famoso ballerino. Il Kgb ne approfitta per inscenare a livello internazionale la parabola del "figliol prodigo" e fa di tutto per convincere il danzatore a restare in Patria: gli fa reincontrare Galina, l'antico amore, e...