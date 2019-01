Sicurezza | Toscana | Emilia-Romagna e Umbria deliberano il ricorso alla Consulta

Dl Sicurezza - Toscana presenta ricorso : 8.55 Parte oggi il ricorso alla Consulta della Regione Toscana contro il decreto sicurezza ."Questa legge ostacola il nostro lavoro:erogare assistenza sociale. Invade una materia che la Costituzione ci affida. Per questo oggi deliberiamo in giunta il ricorso ",dice il presidente della Regione, Rossi, a "La Stampa". "A voler pensar male, da un lato pare che si voglia far crescere una riserva di manodopera a basso prezzo,dall'altro sembra punti ...

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...