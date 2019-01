ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - erregi69 : Sicilia, i voli per tornare costano troppo. Così le famiglie pagano il ‘pizzo’ sul rientro - TutteLeNotizie : Sicilia, i voli per tornare costano troppo. Così le famiglie pagano il ‘pizzo’ sul rientro -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) C’è una tassa, in Italia, che colpisce migliaia di lavoratori e ben 52mila studenti (uno su tre)ni: è “l’imposta sul”, che è insieme balzello sulla casa, sugli affetti, sulla propria terra e sui trasporti. Mute e rassegnate al niente che mai cambia, ledell’isola isolatail pizzo sulle speculazioni aeree, che nella geografia trovano una giustificazione bugiarda. Basta un semplice confronto con la Sardegna in tempo di festività per accorgersene: “Il costo di un biglietto aereo è molto diverso: per raggiungere Milano, ad esempio, se si parte da Cagliari 68,69 euro, da Palermo 418,25 euro”. A dirlo è Marcello Susinno, consigliere comunale di Palermo per Sinistra Comune.Ma a lamentarsi del pedaggio sull’aria di chi vola inè anche la politica di destra, direttamente per bocca del governatore Nello Musumeci, che per un last minute da Roma a Catania ...