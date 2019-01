Serie D - Girone A | 18° giornata | ecco tutti i risultati del weekend appena passato

Partito girone di ritorno in Serie D regionale. A riposo è stata la Pallacanestro Marsala : Si è tornati a giocare dopo le festività del Natale in serie D regionale. Dodicesimo nonchè primo turno di ritorno nel girone Nord non ha visto la presenza sul parquet della Nuova Pallacanestro ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : Bari e Turris da impazzire [FOTO e VIDEO] : Risultati Serie D Girone I, la classifica – Si è giocata una giornata scoppiettante valida per il campionato di Serie D, il torneo sembra sempre più indirizzato, in particolar modo volano le prime della classe. Non si ferma il Bari, altro successo per la squadra del presidente De Laurentiis, niente da fare per il Messina che sta disputando una stagione deludente, oggi non è stato in grado di fronteggiare lo strapotere dei padroni di ...

Serie D - il giudice sportivo squalifica tre i calciatori del girone A : ... , Cambiaso, Garbini, Muzzi , Savona, , Campagna, Bani, Ciappellano , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye, Ignico , Borgaro Nobis, , Spadafora, Maglie , Pro Dronero, , Bernabino, Scienza, ...

Serie A - i cinque flop alla fine del girone d'andata : Calhanoglu, Perisic e Hamsik. Getty "Da un grande potere derivano grandi responsabilità', diceva lo zio Ben a suo nipote Peter Parker, alias Spiderman. Dzeko, Calhanoglu, Perisic, Simeone e Hamsik, 5 ...

Serie A - i cinque nomi in rampa di lancio alla fine del girone d'andata : C'è chi ha dovuto spazzare via critiche feroci e chi è rimasto da quasi indesiderato. Qualcun altro magari si immaginava già altrove, o più semplicemente aveva bisogno di ritrovare la serenità perduta.

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si apre il girone di ritorno - subito la sfida tra Scandicci e Filottrano : Scandicci-Filottrano apre il 2019 ed il girone di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo i festeggiamenti di Capodanno, si ritorna in campo per la prima giornata del 2019, in concomitanza con la prima giornata del girone di ritorno, 14a della Samsung Volley Cup. Al giro di boa, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa in casa per 3a0 contro Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018, mantiene saldamente la testa della classifica con ...

Serie A : il bilancio del girone d'andata a campionato fermo : Quest'anno i sostenitori delle varie squadre italiane hanno fatto una scorpacciata di calcio durante le vacanze natalizie, per poi vedere il campionato fermarsi fino a sabato 21 gennaio alle 15:00, giorno in cui scenderanno in campo all'Olimpico di Roma la compagine di Eusebio Di Francesco e il Torino. Come è andato il girone d'andata Il girone d'andata ha visto il predominio netto della Juventus, che in 19 gare ha totalizzato 53 punti, con 17 ...

La media spettatori in Serie A al termine del girone di andata è di 25.500 - il tre per cento in più della passata stagione : Secondi i dati raccolti da Stadiapostcards ed elaborati dall’Osservatorio Calcio Italiano, al termine del girone di andata di Serie A la media spettatori registrata tra i venti stadi del campionato è pari a 25.500: il 3,2 per cento in più rispetto al dato

Serie A - ecco la top 11 del girone d’andata : La Uefa ha stilato la top 11 del girone d’andata del campionato italiano. Campioni affermati, ma anche rivelazioni nella migliore squadra della prima parte del torneo. In porta, proprio una delle sorprese della Serie A 2018/2019: Alessio Cragno. Sulle corsie laterali del pacchetto difensivo spazio a Joao Cancelo e Kolarov, tra i più continui anche nello scorso campionato. Nel cuore della difesa, Koulibaly e Chiellini, pilastri di ...

Serie C Girone C - campionato finito? Macchè - il Catania prepara la rimonta : Nella giornata di domenica si è disputato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, sono arrivate indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Continua la marcia entusiasmante della Juve Stabia, altro successo davanti al pubblico amico, questa volta a farne le spese è stato il Siracusa, 1-0 il risultato finale. Ma è un’altra la squadra che sta attraversando il miglior periodo in assoluto e stiamo ...

Serie A - top e flop del girone d’andata : Juventus schiacciasassi - Roma in affanno : In testa c’è lei, la Juventus di Massimiliano Allegri, e non è certo una novità. La sorpresa, semmai, è il record di punti nel girone d’andata. Un dato, quello del campionato 2018/2019, che conferma la forza dei bianconeri ma anche il divario con le altre. La Juve ha 6 punti in più rispetto allo scorso anno, l’effetto Cristiano Ronaldo è evidente. Insegue il Napoli, che al contrario esce con un saldo negativo dal confronto con il torneo passato: ...

Serie A - dallo scudetto alla retrocessione : i "verdetti" del girone di andata : L'ultima giornata di campionato del 2018 ha portato anche alla chiusura del girone di andat a, regalando i primi verdetti , da prendere con le pinze, visto che siamo solo al giro di boa, di questa ...

La Juventus ha stabilito il record di punti ottenuti in un girone di andata di Serie A : Con la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nella diciannovesima giornata di Serie A, la Juventus ha concluso il girone di andata della stagione 2018/19 con 53 punti e ha battuto il suo precedente record di 52 punti in diciannove

Calcio - Serie A 2018-2019 : diciannovesima giornata. Si chiude il girone di andata - prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli : Siamo arrivati al giro di boa. Sabato 29 dicembre va in scena il diciannovesimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio: l’ultima giornata di quest’anno e del girone di andata. Poi un piccolo periodo di meritate vacanze prima di lanciarsi verso il decisivo finale di stagione (si ripartirà a metà gennaio). prosegue la sfida a distanza tra Juventus e Napoli, con i bianconeri che, nonostante il mezzo passo ...