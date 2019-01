Serie A Lazio | biancocelesti di nuovo in campo

La cancellazione della visita di Rogozin negli USA potrebbe avere Serie conseguenze - : Roscosmos potrebbe ritirarsi dai negoziati con la NASA per la partecipazione al progetto della stazione nell'orbita lunare, a causa della cancellazione della visita del suo direttore, Dmitry Rogozin, ...

Serie A - Napoli-Lazio : domenica 20 gennaio in diretta tv su Sky alle 20 - 30 : Fissata per il terzo weekend del mese di gennaio la ripresa del campionato di Serie A. In programma avremo la 20ª giornata, che proporrà il big match tra Napoli e Lazio. La sfida più importante del prossimo turno sarà di scena allo stadio San Paolo domenica 20 gennaio 2019 alle ore 20.30. I tifosi potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, con servizio di streaming usufruibile attraverso l’app di Sky Go. La squadra di Carlo Ancelotti ha ...

Serie B - il sondaggio : le squadre in pole per la promozione e la rivelazione del campionato : Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo ed in attesa della ripresa è arrivato il momento dei bilanci. Il Lecce può essere considerato la sorpresa, il giovane bresciano Tonali il calciatore rivelazione, Palermo e Verona in A, mentre per il terzo posto testa tra Brescia e Lecce. Sono queste le previsioni secondo un sondaggio promosso dall’ITALPRESS con tutti i tecnici di Serie B. La squadra di Liverani ha ottenuto 12 ...

Serie A - calendario 20^ giornata : c’è Napoli-Lazio dopo la pausa invernale : Il campionato di Serie A è fermo per via della pausa invernale. Un breve periodo di vacanza per i giocatori, che torneranno in campo nel terzo fine settimana del mese di gennaio. La 1ª giornata del girone di ritorno, che coinciderà con la 20ª giornata della stagione 2018/19, proporrà il big match tra Napoli e Lazio. Sarà una sfida importante per le posizioni di vertice e nessuna delle due squadre vorrà lasciare punti per strada, così da ...

Lazio - Immobile re dei bomber in Serie A. E lui fa gli auguri ai militari : Un anno nel segno di Ciro Immobile. Nessuno ha segnato come il bomber della Lazio nel 2018 in Serie A: ben 23 volte. Un primato netto, con due lunghezze di vantaggio su Icardi, con cui il centravanti ...

Serie A - la classifica del 2018 : Juve a +14 sul Napoli - Roma sopra la Lazio : Roma - Il 2018 è andato in archivio con un'ultima giornata senza grandi sorprese. Il 19° turno di Serie A ha delineato la classifica definitiva dell'anno solare che non assegna trofei o ...

Video/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

Serie A - l'Inter vince a 1-0 a Empoli grazie a Keita. Ok la Roma - pari per la Lazio : Dopo l'anticipo delle 12:30 che ha visto la vittoria con il brivido della Juventus sulla Sampdoria, la 19esima giornata di Serie A è proseguita con altre sette partite alle ore 15 con l'Inter di ...

Serie A Lazio-Torino 1-1 - il tabellino : Calci d'angolo: 5-0 per la Lazio La cronaca Classifica Serie A Serie A Lazio Torino Belotti Milinkovic Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A LIVE - i match delle 15 : capolavoro di Milinkovic - pareggio Lazio! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Serie A - diretta Lazio-Torino dalle 15 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Lazio e Torino scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per la sfida della 19ª giornata di Serie A . È una partita fondamentale in chiave Europa sia per i biancocelesti che per i ...

Probabili formazioni Lazio-Torino - Serie A 29-12-2018 : Le Probabili formazioni di Lazio-Torino, 19°turno di Serie A. Sabato 29 dicembre ore 15:00, Stadio Olimpico.Lazio-Torino, sabato 29 dicembre.Una Lazio che sembra aver ritrovato la strada per la vittoria affronta nell’ultima partita dell’anno, un Torino che ha battuto con un secco 3-0 l’Empoli.QUI LAZIO- Inzaghi, che nella sfida con il Bologna aveva schierato Caicedo titolare al posto di Immobile, dovrebbe tornare a inserire il ...

Serie A Bologna-Lazio 0-2 - il tabellino : BOLOGNA - Vittoria della Lazio sul campo del Bologna nella gara valida per la diciottesima giornata di campionato. A decidere, la rete di Luiz Felipe alla mezzora della prima frazione di gioco e ...