Serie A Atalanta | ripresa degli allenamenti | out Adnan | de Roon aumenta i carichi di

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

E’ Atalanta dei record : miglior attacco della Serie A - meglio anche della Juventus : L’Atalanta non può essere considerata una sorpresa ma una realtà in campionato ma anche in Europa nonostante l’amara eliminazione di qualche mese fa. Il tecnico Gasperini ha costruito una macchina perfetta che si candida ad essere ancora più forte nelle prossime stagioni. Dopo un inizio di stagione altalenante, l’Atalanta ha inanellato una Serie di risultati utili che hanno permesso di recuperare terreno in classifica ...

Serie A - l’analisi della giornata : Juventus - così non VALEri! La Roma adesso fa paura - Atalanta da Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato importanti indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sampdoria, successo della squadra bianconera trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta ma la partita è stata pesantemente condizionata dagli errori arbitrali di Valeri, che prima concede un rigore generoso e poi annulla clamorosamente il pareggio di ...

Atalanta - 6 gol al Sassuolo : è miglior attacco della Serie A. Ilicic tripletta dalla panca come Boateng : Servivano 6 gol per sorpassare la Juventus, e sei gol ha fatto. Se esistesse il titolo di "campione d'inverno dell'attacco", sarebbe dell'Atalanta: 39 reti in 19 partite, praticamente una media di 2 a ...