Sensi | Morata e Ferreira Carrasco fra i nomi che infiammano il mercato del Milan RUMORS

: RT @RossoneroKonic: Benatia ? Ibra ? morata? Quagliarella? Ramsey? Fabregas? Pato? Godin? Muriel? Carrasco? Gabbiadini? Duncan? Baselli? K… - DityaMahardhika : RT @RossoneroKonic: Benatia ? Ibra ? morata? Quagliarella? Ramsey? Fabregas? Pato? Godin? Muriel? Carrasco? Gabbiadini? Duncan? Baselli? K… - Ste09759629 : Carrasco?troppo testa bassa Tielemans mi piace Paredes Stravedo Sensi ?? Duncan ni Morata boh Sergej Minkovic Savic… - Nessim_9 : RT @RossoneroKonic: Benatia ? Ibra ? morata? Quagliarella? Ramsey? Fabregas? Pato? Godin? Muriel? Carrasco? Gabbiadini? Duncan? Baselli? K… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Il mese di gennaio è appena iniziato e con esso non mancano le speranze e le aspettative delle società di calcio, degli allenatori e dei tifosi di vedere la propria rosa migliorare grazie aldi riparazione.La strategia didelIn casale aspettative per l'anno nuovo sono molteplici, sia dal punto di vista ecoco, sia da quello dei risultati sul campo. La nuova società deve senz'altro investire sulper sopperire alle assenze causate dai tanti infortuni e per garantire a Gattuso il proseguimento della stagione in tutta tranquillità. Occorre, però, tenere d'occhio i paletti imposti dall'Uefa riguardanti il Fair Play Finanziario.L'arrivo di Paquetà e la mancata partenza di Borini Bisogna fare il punto, dunque, sulle trattative e sui colpi in entrata e in uscita del club rossonero. Per la verità, al momento, ilsi è regalato un unico colpo in ...