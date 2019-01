Sci alpino – Coppa Europa | Maurberger non si ferma più | l’azzurro domina la prima manche

Sci alpino - invariata la start list femminile di slalom : Mikaela Shiffrin si conferma al comando : La start list dello slalom femminile non cambia: Irene Curtoni e Costazza si confermano 13ª e 14ª, Della Mea sale al 41° posto Resta quasi del tutto invariata la start list di slalom femminile dopo la gara di Zagabria. Le sette atlete del primo gruppo di merito sono ancora Mikaela Shiffrin, Petra Blhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener, Bernadette Schild, Anna Swenn Larsson e Katharina Liensberger, Irene Curtoni e Chiara Costazza ...

Sci alpino - Moelgg scivola in tredicesima posizione nella start list di slalom : in testa Marcel Hirscher : Moelgg scivola in tredicesima posizione, ma resta nei 15 della start list di slalom. Gross 17°, Razzoli ancora 31° Manfred Moelgg retrocede dall’ottava alla tredicesima posizione nella start list di slalom dopo l’errore di Zagabria, guadagna punti ma perde una posizione Stefano Gross e ora è diciassettesimo nonostante il decimo posto frutto di una grande seconda manche, resta trentunesimo Giuliano Razzoli che sperava di entrare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo il City Event di Oslo e lo slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta a dare il via alle “Grandi classiche” del Circo Bianco. Si incomincia con il fine settimana di Adelboden dove, oltre al consueto leggendario slalom gigante di sabato, si terrà uno speciale nella giornata di domenica. Gli atleti, dunque, saranno di scena su una delle piste più belle e difficili del Mondo, di fronte ad un pubblico ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Anton 2019 : programma - orari e tv. Il calencario della settimana : Dopo due slalom (Zagabria e Flachau) la velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nel fine settimana a St. Anton (Austria) sono in programma una discesa libera ed un supergigante. La slovena Ilka Stuhec è probabilmente la donna da battere, ma davvero grandissima concorrenza per il gradino più alto del podio in entrambe le gare, con anche le azzurre Nicol Delago, Federica Brignone e Nadia Fanchini che ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : programma - orario e tv. Il calendario completo : Lo spettacolo unico della Night Race di Flachau. Domani sera la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria per un altro Slalom. Sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin contro tutte, visto che l’americana è reduce dall’ennesima vittoria in questa specialità, trionfando il quel di Zagabria. La leader della classifica di Coppa del Mondo ha vinto tutti gli Slalom di questa stagione e sempre al secondo posto ha chiuso ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Lara Della Mea si conferma - segnali positivi da Stefano Gross : L’Italia ha trovato la sua slalomista per il futuro. Lara Della Mea si conferma dopo l’ottimo sedicesimo posto di Semmering e a Zagabria chiude solamente una posizione indietro rispetto alla gara austriaca. Ancora dunque punti importanti per la 19enne di Tarvisio, che ha sicuramente sorpreso in positivo per l’atteggiamento mostrato nella seconda manche in Croazia. Nessuna paura, nessun timore di sbagliare e rischiare di perdere ...

Sci alpino - le pagelle azzurre della settimana : Stefano Gross e Riccardo Tonetti sorprendono - Lara Della Mea continua a farsi largo : Fine settimana dedicato allo slalom, quello appena concluso. La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, al maschile ed al femminile, ha fatto tappa in Croazia, per l’appuntamento di Zagabria. Per i nostri colori non sono arrivati risultati particolarmente scintillanti, ma gli spunti non sono mancati. Andiamo, quindi, a consegnare la pagelle ai nostri atleti dopo la due-giorni croata, tra chi ha stupito, chi ha deluso, e chi ha dato nuove ...

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra.

Sci alpino - Pagelle Slalom Zagabria 2019 : Marcel Hirscher torna a vincere - Pinturault rinasce - bella rimonta di Gross : Marcel Hirscher ha vinto lo Slalom di Zagabria davanti a Pinturault e Feller. L’austriaco ha dominato la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino e ha ruggito dopo un paio di passaggi a vuoti, gli italiani si sono difesi. Di seguito le Pagelle della gara disputata in terra croata. Marcel Hirscher: 10. Dopo l’inforcata di Madonna di Campiglio e l’eliminazione nel parallelo di Oslo, il padrone indiscusso del Circo Bianco ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2019. Stefano Gross : “Sto ritrovando fiducia”. Tonetti : “Sono soddisfatto” : L’Italia si è ben comportata nello Slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Stefano Gross ha concluso in decima posizione rimontando ben 19 posizioni nella seconda posizione, buon 12° posto per Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli 19esimo. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato tramite i microfoni della Fisi. Stefano Gross: “Sto ritrovando un po’ di fiducia dopo quello che ...

Sci alpino - quando si svolgono le prossime gare a Adelboden e St. Anton? Programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo le due gare di Zagabria nel weekend dell’Epifania, la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino riprende il suo normale corso ed entra nel vivo della stagione invernale. Il Circo Bianco si è lasciato alle spalle i due appuntamenti in terra croata e ora si lancia verso le prossime gare. Le donne saranno subito impegnate nel tradizionale slalom in notturna di Flachau (martedì 8 gennaio), sotto i riflettori della località austriaca ci sarà ...

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden)

